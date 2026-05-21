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21 May 2026

Acuerdo sobre criterios generales y lineamientos operativos para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal – Plan México 2026

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Greenberg Traurig, LLP

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El gobierno mexicano ha publicado un nuevo acuerdo que establece criterios orientadores para fortalecer la relación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, promoviendo mayor certeza jurídica y un entorno favorable para la inversión. ¿Cómo impactarán estas medidas en la fiscalización, los trámites administrativos y la protección de los derechos de los contribuyentes?
Mexico Tax
Erika Baez Elizondo,Guillermo Martínez Prado, and José Emilio Cerón Guevara
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El 4 de mayo de 2026 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el “Acuerdo por el que emiten criterios generales y lineamientos operativos de carácter orientador para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal” (el “Acuerdo”).

El Acuerdo está orientado a fortalecer la relación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, promoviendo mayor certeza jurídica, eficiencia administrativa y un entorno favorable para la inversión productiva.

Como parte del Acuerdo se establecen criterios orientadores para la actuación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin limitar sus facultades legales, buscando equilibrar la fiscalización con principios de simplificación administrativa y seguridad jurídica.

Al respecto, los criterios del Acuerdo contienen las siguientes medidas:

I. Certeza jurídica y confianza

  • Se busca generar un marco de mayor certidumbre para inversionistas y contribuyentes.
  • Se reafirma el respeto a los tratados internacionales y disposiciones para evitar la doble tributación, que México ha celebrado con diversos países.

II. Fiscalización más eficiente

  • Se privilegiará, como regla general, una sola revisión integral por ejercicio fiscal y por contribuyente, mediante el análisis de muestras representativas de la información.
  • Se evitarán auditorías simultáneas de distintos ejercicios salvo casos excepcionales
  • Las auditorías deberán respetar plazos legales, criterios uniformes y el principio de no retroactividad.

III. Uso limitado de medidas restrictivas

  • La autoridad se comprometió a que la cancelación y restricción temporal de certificados de sellos digitales (CSD) serán mecanismos de última instancia.
  • Se priorizarán medidas preventivas y correctivas antes de aplicar sanciones.

IV. Simplificación administrativa

  • Se impulsará la agilización de trámites relacionados con:
    • El proceso de inscripción al RFC por nuevos contribuyentes;
    • La obtención y actualización de la e.firma; y
    • Agilizar las devoluciones de saldos a favor.
  • Se promoverá la reducción de tiempos de atención y mejora continua de procesos.

V. Protección al contribuyente

  • No se impondrán sanciones cuando el incumplimiento derive de fallas en sistemas institucionales.
  • Se fortalecerán mecanismos de regularización expedita para contribuyentes afectados por restricciones fiscales.
  • Se contempla el fortalecimiento institucional de PRODECON.

El acuerdo busca consolidar un entorno tributario más transparente, predecible y eficiente, incentivando la inversión productiva y fortaleciendo la confianza entre contribuyentes y autoridades fiscales. Asimismo, representa una señal de política pública orientada a mejorar el clima de negocios y fomentar el crecimiento económico con prosperidad compartida.

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