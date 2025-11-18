ARTICLE
18 November 2025

Paquete Económico Y Reforma Fiscal Para 2026

En este análisis, compartimos las principales consideraciones y modificaciones definitivas de cada uno de los ordenamientos antes señalados
El 7 de noviembre de 2025 se publicaron en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) los decretos emitidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum por los que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 y se modifican el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la Ley Federal de Derechos.

En este análisis, compartimos las principales consideraciones y modificaciones definitivas de cada uno de los ordenamientos antes señalados.

Para leer más, por favor dé clic aquípa­ra descargar la nota completa en for­mato PDF.

