Paquete Económico 2027: lo que las empresas deben anticipar

El Ejecutivo Federal presentó el Paquete Económico 2027 ante el Congreso de la Unión, combinando expectativas moderadas de crecimiento con un objetivo de mayor recaudación tributaria.

Executive overview

Un escenario que exige planeación antes de que concluya el proceso legislativo

El 8 de septiembre de 2026, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico para 2027. La propuesta combina expectativas moderadas de crecimiento con un objetivo de mayor recaudación tributaria y modificaciones que podrían ampliar la carga fiscal efectiva de determinadas empresas.

Aunque la tasa general del Impuesto sobre la Renta se mantendría en 30%, el efecto conjunto de los cambios propuestos podría traducirse en una base gravable más amplia, menor disponibilidad de ciertas deducciones y mayores presiones sobre liquidez y capital de trabajo.

Las modificaciones todavía no se encuentran vigentes. Las iniciativas están sujetas a discusión, modificación y aprobación legislativa. Únicamente producirán efectos jurídicos una vez aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Business impact

¿Por qué importa para las empresas?

La discusión no se limita a nuevas tasas. El punto central es cómo las propuestas podrían modificar el flujo de efectivo, la tasa efectiva y la planeación de las operaciones para 2027.

01 Liquidez Los ajustes a pagos provisionales y deducciones podrían adelantar obligaciones fiscales y reducir la disponibilidad de efectivo. 02 Tasa efectiva Mantener una tasa nominal de ISR de 30% no necesariamente implica conservar la misma carga fiscal efectiva. 03 Planeación 2027 Presupuestos, inversiones, financiamientos y proyecciones deberán revisarse bajo distintos escenarios de aprobación. 2027 at a glance Cifras clave del Paquete Económico 2027 El marco presentado por el Ejecutivo parte de los siguientes supuestos macroeconómicos y objetivos de recaudación. 1.5%–2.5% Crecimiento real del PIB Rango estimado para la economía mexicana durante 2027. 3.0% Inflación al cierre Con un promedio anual estimado de aproximadamente 3.2%. $18.0 Tipo de cambio Pesos por dólar al cierre; promedio anual estimado de $17.9. US$61.8 Mezcla mexicana Precio estimado por barril de petróleo. 1.800 M Producción de hidrocarburos Aproximadamente 1.800 millones de barriles diarios. $6.264 B Ingresos tributarios Equivalentes a aproximadamente 15.9% del PIB y con crecimiento real estimado de 5.9%. Macroeconomic framework Marco macroeconómico y finanzas públicas Las estimaciones ofrecen el contexto sobre el cual se construyeron las metas de ingreso, gasto y recaudación para el próximo ejercicio. 1. Crecimiento económico Para 2027 se estima un crecimiento real del Producto Interno Bruto dentro de un rango de 1.5% a 2.5%. Este escenario deberá considerarse al preparar proyecciones de ventas, inversión, contratación y expansión para el siguiente ejercicio. 2. Inflación El paquete contempla una inflación de aproximadamente 3.0% al cierre de 2027 y un promedio anual cercano a 3.2%. 3. Tipo de cambio Se prevé un tipo de cambio aproximado de $18.0 pesos por dólar al cierre, con un promedio anual estimado de $17.9 pesos por dólar. La variable resulta especialmente relevante para empresas con financiamiento, costos, ingresos o contratos denominados en moneda extranjera. 4. Petróleo e hidrocarburos Se estima un precio de aproximadamente US$61.8 por barril para la mezcla mexicana y una producción cercana a 1.800 millones de barriles diarios. Los ingresos petroleros proyectados muestran una reducción aproximada de 14.4% frente al cierre estimado de 2026. 5. Ingresos tributarios y objetivo recaudatorio Los ingresos tributarios se estiman en aproximadamente $6.264 billones de pesos, equivalentes a 15.9% del PIB. Esto representaría un crecimiento real cercano a 5.9% y confirma una estrategia orientada a conservar las tasas nominales mientras se amplía la base efectiva de recaudación. Proposed tax measures Principales medidas fiscales propuestas El efecto debe analizarse de manera integral. Algunas medidas representan incentivos, mientras que otras podrían incrementar la carga financiera o limitar el aprovechamiento de conceptos fiscales. ISR corporativo Misma tasa nominal, una base efectiva más amplia La tasa general de ISR permanecería en 30%. Sin embargo, para determinados contribuyentes —particularmente aquellos con ingresos superiores a $50 millones de pesos— las medidas propuestas podrían elevar la tasa efectiva. Deducciones y pérdidas Menor disponibilidad de conceptos fiscales Se plantean nuevos límites aplicables a ciertas deducciones, así como ajustes en la amortización de pérdidas fiscales y en la deducción de intereses netos. Pagos provisionales Posible presión sobre capital de trabajo Los ajustes al coeficiente de utilidad podrían incrementar o adelantar los pagos provisionales de ISR, incluso antes de conocer el resultado definitivo del ejercicio. Recursos en el extranjero Incentivo para la repatriación de capitales 15%→7.5% Se propone reducir el ISR aplicable a recursos mantenidos en el extranjero que sean retornados e invertidos en México, sujeto al cumplimiento de los requisitos correspondientes y a que tengan un origen lícito. Intereses Nueva tasa anual de retención 0.90%→0.68% Se propone una retención anual de ISR de 0.68% sobre el capital que genere intereses pagados por integrantes del sistema financiero. IVA Estímulo para libros, periódicos y revistas Se propone un estímulo equivalente a una tasa de IVA de 0% para contribuyentes que obtengan al menos 90% de sus ingresos de la venta de estos productos. A diferencia de una exención, el tratamiento permitiría acreditar el IVA relacionado con los gastos de la actividad y, en su caso, generar saldos a favor recuperables. El cambio relevante no necesariamente está en la tasa nominal. El impacto puede surgir de una menor base de deducciones, restricciones al uso de pérdidas, ajustes en intereses y una anticipación de pagos fiscales. What to review Qué deberían revisar las empresas desde ahora Esperar a la aprobación definitiva puede reducir el margen para ajustar presupuestos, documentación y decisiones financieras. 1 Modelar distintos escenarios fiscales para 2027 Estimar el efecto de las propuestas en flujo de efectivo, tasa efectiva, utilidad fiscal y capital de trabajo. 2 Revisar presupuestos y proyecciones Incorporar posibles variaciones en pagos provisionales, deducibilidad de intereses y aprovechamiento de pérdidas fiscales. 3 Fortalecer la materialidad de las deducciones Revisar evidencia, contratos, entregables, comprobantes y cumplimiento formal de las operaciones relevantes. 4 Evaluar estructuras de financiamiento Analizar el impacto de los posibles límites sobre intereses y su efecto en operaciones nacionales o transfronterizas. 5 Dar seguimiento al proceso legislativo Las iniciativas pueden modificarse durante su discusión. La planeación deberá actualizarse conforme avance el proceso de aprobación. Final considerations Anticipar el impacto antes de cerrar la planeación de 2027 La recomendación inmediata es estimar los efectos financieros de las propuestas en los proyectos y operaciones previstos para 2027. También será indispensable fortalecer la materialidad y el cumplimiento formal de cada deducción, así como anticipar los recursos necesarios para atender los pagos provisionales de ISR sin comprometer las operaciones ordinarias. Una revisión temprana permitirá identificar riesgos, ajustar proyecciones y tomar decisiones con mayor claridad antes de que concluya el proceso legislativo.

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