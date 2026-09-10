La Secretaría de Energía de México publicó la tercera modificación a la Convocatoria para la Atención de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica, ampliando los plazos de registro. ¿Cómo afectará esta extensión a los desarrolladores de proyectos energéticos que buscan participar en el proceso de interconexión y conexión?

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El 2 de septiembre de 2026, la Secretaría de Energía (“SENER”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) la tercera modificación a la Convocatoria para la Atención de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica (“Tercera Modificación a la Convocatoria”).

La Convocatoria fue publicada originalmente el 15 de mayo de 2026, y ha sido modificada en dos ocasiones el 26 de mayo de 2026 y el 10 de julio de 2026.

La Tercera Modificación a la Convocatoria consiste en la ampliación del plazo para el registro de manifestaciones de interés y solicitudes de estudios de interconexión y conexión, quedando de la siguiente manera:

Etapa Actividad Plazos en días hábiles 2 Registro de manifestación de interés y solicitud de estudios de interconexión y conexión. Para proyectos de generación de energía eléctrica: del 2 de junio al 2 de septiembre de 2026. Para sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica: del 2 de junio al 30 de octubre de 2026. (antes del 2 de junio al 2 de

septiembre de 2026)

El Acuerdo está vigente desde su publicación en el DOF.

Para más información respecto a la Convocatoria puede consultar los siguientes vínculos:

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