- within Energy and Natural Resources topic(s)
- in South America
- with readers working within the Environment & Waste Management and Securities & Investment industries
- within Accounting and Audit and Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring topic(s)
El 2 de septiembre de 2026, la Secretaría de Energía (“SENER”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) la tercera modificación a la Convocatoria para la Atención de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica (“Tercera Modificación a la Convocatoria”).
La Convocatoria fue publicada originalmente el 15 de mayo de 2026, y ha sido modificada en dos ocasiones el 26 de mayo de 2026 y el 10 de julio de 2026.
La Tercera Modificación a la Convocatoria consiste en la ampliación del plazo para el registro de manifestaciones de interés y solicitudes de estudios de interconexión y conexión, quedando de la siguiente manera:
|
Etapa
|
Actividad
|
Plazos en días hábiles
|
2
|
Registro de manifestación de interés y solicitud de estudios de interconexión y conexión.
|
Para proyectos de generación de energía eléctrica: del 2 de junio al 2 de septiembre de 2026.
Para sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica: del 2 de junio al 30 de octubre de 2026.
(antes del 2 de junio al 2 de
El Acuerdo está vigente desde su publicación en el DOF.
Para más información respecto a la Convocatoria puede consultar los siguientes vínculos:
- Acuerdo por el que se modifica la Convocatoria para la Atención de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica | Insights | Greenberg Traurig LLP
- Acuerdo por el que se emite la segunda modificación a la Convocatoria para la Atención de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica | Insights | Greenberg Traurig LLP
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]