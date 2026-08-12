Actualizaciones en Materia Energética en Latinoamérica: Abril - Junio 2026

La presente alerta tiene el objetivo de presentar las noticias más relevantes acontecidas en el ámbito de energía en Latinoamérica por el periodo comprendido entre abril y junio de 2026.

A. México

Consolidación del nuevo marco regulatorio eléctrico 2026

Durante el segundo trimestre de 2026 avanzó la implementación del marco derivado de la reforma energética de 2025, articulado por la Ley de Planeación y Transición Energética, las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de planeación vinculante y autoconsumo, y el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030. Conforme a los análisis del sector, la supervisión quedó centralizada en la Comisión Nacional de Energía y se anunció una segunda convocatoria de inversión privada para cubrir el remanente del objetivo de 6,000 MW, bajo un modelo de planeación vinculante que prioriza esquemas híbridos de generación y almacenamiento.

CFE adjudica 7,411 MW en contratos mixtos con empresas privadas para generación renovable

En junio, México adjudicó 7,411 MW de capacidad renovable a 31 desarrolladores en 37 proyectos, bajo el nuevo esquema de contratos mixtos con privados, en el mayor proceso de licitación en casi una década. En este modelo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actúa como offtaker ancla del 70% de la energía y aporta permisos y derechos en especie; el paquete incluye 1,850 MW de almacenamiento en baterías como componente obligatorio.

B. Brasil

Nuevo marco regulatorio para sistemas de almacenamiento de energía

El 3 de junio de 2026, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) de Brasil aprobó el marco regulatorio para los sistemas de almacenamiento de energía, que fija requisitos de conexión a la red y habilita un despliegue más amplio de baterías más allá de las aplicaciones detrás del medidor. El nuevo marco crea incentivos para sistemas independientes despachados centralmente por el Operador Nacional del Sistema (“ONS”), que pagarán cargos de red solo como generadores, mientras que los no despachados por el ONS deberán contratar capacidad por separado para carga y descarga; el sector lo describió como un hito que aporta mayor certidumbre para la subasta prevista.

C. Venezuela

Proyecto de Reforma a la Ley del Servicio Eléctrico

El 2 de junio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, el cual interviene 42 disposiciones de la norma vigente, 31 artículos a modificar y 11 nuevos, con el propósito de introducir un esquema de capital mixto y privado en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica, bajo un régimen de concesiones y manteniendo el Estado no menos del 50% del capital social en las empresas mixtas que se constituyan. El 10 de junio de 2026 inició, en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica en Caracas, el proceso de consulta pública de dicho proyecto.

D. Colombia

Reorganización de activos de exploración y producción

El 30 de abril de 2026 se anunció la adquisición de un portafolio de activos de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia, que comprende bloques petroleros en operación y exploración, así como infraestructura asociada para el desarrollo de actividades upstream. La transacción forma parte del proceso de reorganización del mercado de exploración y producción del país, mediante la redistribución de activos entre operadores y la consolidación de portafolios estratégicos. La operación está sujeta al cumplimiento de las autorizaciones regulatorias y de competencia aplicables, así como a la aprobación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para la cesión de los derechos derivados de los contratos de exploración y producción, conforme al marco regulatorio colombiano.

Ruta-E: Energía Limpia en Movimiento

En junio de 2026, el Ministerio de Transporte y la organización CALSTART lanzaron oficialmente "Ruta-E: Energía Limpia en Movimiento", el primer corredor de carga eléctrica de Colombia. El corredor conectará Bogotá y Cartagena a lo largo de aproximadamente 1,200 kilómetros, y buscará movilizar cerca del 22% de la carga transportada en los corredores logísticos estratégicos del país. La iniciativa cuenta con la participación de más de veinte organizaciones de los sectores de transporte, energía, infraestructura, logística y financiamiento, y se articula con la reactivación del corredor férreo La Dorada–Chiriguaná–Santa Marta y con oportunidades logísticas del río Magdalena. Entre sus metas de corto plazo, proyecta la circulación de 50 vehículos eléctricos de carga en el corredor.

E. Bolivia

Anuncio del proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables

En mayo, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías anunció el proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables, destinado a reemplazar la Ley 1604 vigente desde 1994 y a transitar de un mercado controlado por el Estado hacia un esquema competitivo con mayor participación del sector privado. El anuncio responde al agotamiento de las reservas de gas, de 10.45 TCF en 2013 a 3.7 TCF en 2025, que abastecen cerca del 71% de la generación eléctrica, frente a la posibilidad, reconocida por YPFB, de importar gas antes de 2031.

F. Argentina

Licitación AlmaSADI

El 5 de junio de 2026 se realizó la apertura de las ofertas económicas de la licitación AlmaSADI, proceso impulsado por la Secretaría de Energía y administrado por CAMMESA para incorporar sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) al Sistema Argentino de Interconexión, con una inversión estimada de USD 700 millones; la convocatoria recibió 235 ofertas de 37 empresas. La adjudicación final, originalmente prevista para el 19 de junio de 2026, fue postergada al 8 de julio de 2026 a solicitud de las empresas generadoras.

Nuevo Reglamento de Transporte de Hidrocarburos Líquidos



El 18 de mayo de 2026 entró en vigor el nuevo Reglamento de Transporte de Hidrocarburos Líquidos, que sustituye la regulación vigente desde 2017. El reglamento actualiza los requisitos técnicos aplicables a los sistemas de transporte interjurisdiccionales y habilita el uso de nuevos materiales para ductos, incorporando estándares internacionales para mejorar la seguridad y confiabilidad de la infraestructura.

G. República Dominicana

Licitación de 600 MW con almacenamiento integrado obligatorio

En mayo de 2026, el Comité Unificado de Empresas Distribuidoras realizó la precalificación de una licitación pública por 600 MW de proyectos eólicos y fotovoltaicos, exigiendo por primera vez sistemas de almacenamiento integrados como componente obligatorio. Los proyectos individuales irán de 20 a 300 MW, con contratos de suministro a 15 años y entrada en operación dentro de los 24 meses posteriores a la firma; 32 empresas participaron en la ronda.