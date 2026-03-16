Acciones De Simplificación Para Trámites Y Servicios Ante El Registro Agrario Nacional

El 19 de febrero de 2026, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ("SEDATU"), Edna Elena Vega Rangel, publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para trámites y servicios que se realizan ante el Registro Agrario Nacional.

I. Acciones de simplificación

Las siguientes acciones de simplificación se implementaron en los trámites listados para facilitar su presentación:

Homoclave Nombre del trámite Requisitos que se eliminan Requisitos que se integran RAN-00-001 Constancia de ubicación de predios en propiedad social. Plano Clave Única de Registro de Población RAN-04-001 Constitucióndeunnuevoejido.Inscripción. Escrito libre de solicitud o petición Clave Única de Registro de Población RAN-04-052 Asientosregistrales.Rectificación. N/A Clave Única de Registro de Población RAN-04-053 Certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común. Reposición. Escrito bajo protesta ante el Ministerio Público o autoridad competente de las circunstancias respectivas Clave Única de Registro de Población RAN-04-057 Expedición de copias certificadas de documentos agrarios. Identificación oficial (INE o pasaporte vigente) del interesado o representante legal N/A RAN-04-047 Diversos contratos de asociación o aprovechamiento celebrados por ejidatarios o comuneros respecto de sus parcelas. Inscripción. Certificado(s) parcelario(s) materia del contrato N/A RAN-04-023 Unión de ejidos o comunidades. Acta constitutiva. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores N/A RAN-04-026 Asociación Rural de Interés Colectivo. Acta constitutiva. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores N/A RAN-04-029 Sociedad de Producción Rural. Acta constitutiva. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores Clave Única de Registro de Población RAN-04-032 Unión de Sociedades de Producción Rural. Acta Constitutiva. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores N/A RAN-04-035 Sociedad de Solidaridad Social. Acta constitutiva. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores Actas de nacimiento de los socios. Clave Única de Registro de Población de todos los socios RAN-04-038 Federación de Sociedades de Solidaridad Social. Acta Constitutiva. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores N/A RAN-04-024 Acta de modificación de estatutos u otras modificaciones de sociedades rurales. Inscripción. Convocatoria y acta de resolución y nombramiento de delegados, en el caso de admisión de socios Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores N/A RAN-04-030 Sociedad de Producción Rural. Modificación de estatutos u otras modificaciones. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores Clave Única de Registro de Población RAN-04-036 Sociedad de Solidaridad Social. Modificación de estatutos u otras modificaciones. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores Clave Única de Registro de Población

Adicionalmente, se establecieron las siguientes acciones de simplificación de requisitos para los trámites que se enlistan a continuación:

Homoclave Nombre del trámite Requisitos después de la simplificación RAN-00-001 Constancia de ubicación de predios en propiedad social. Formato de solicitud FF-RAN-01 Comprobante de pago de derechos Croquis con los datos de coordenadas geográficas o UTM de los límites del predio. RAN-04-001 Constitucióndeunnuevoejido.Inscripción. Formato de solicitud FF-RAN-01. Documento que acredite la personalidad jurídica e identidad del solicitante: Persona física: Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar expedida por el INE o pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores). Representante legal o apoderado: Carta poder debidamente suscrita por el titular ante dos testigos. Escritura pública con la que cada individuo acredite la propiedad de la superficie que aporta. Escritura pública en la que conste la constitución del ejido y su reglamento interno, así como sus anexos. Certificado de libertad de gravamen y constancia de no adeudo del impuesto predial. Plano correspondiente con cuadro de construcción con coordenadas UTM. RAN-04-052 Asientosregistrales. Rectificación. Formato de solicitud FF-RAN-01. Documento que acredite la personalidad jurídica e identidad del solicitante: Persona física: Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar expedida por el INE o pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores). Representante legal: Poder notarial otorgado ante fedatario público. Comprobante de pago del trámite. Documento que acredite la rectificación: Certificados en general y actas de asamblea, donde los errores se presenten de manera material. RAN-04-053 Certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común. Reposición. Formato de solicitud FF-RAN-01. Documento que acredite la personalidad jurídica e identidad del titular del derecho: Persona física: Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar expedida por el INE o pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores). Representante legal: Poder notarial otorgado ante fedatario público. Comprobante de pago del trámite. RAN-04-057 Expedición de copias certificadas de documentos agrarios. Formato de solicitud FF-RAN-01. Comprobante de pago del trámite.

II. Acciones de mejora

Adicionalmente, los siguientes trámites se fusionaron para facilitar su presentación:

Homoclave Nombre del trámite Mejora implementada RAN-04-046 Diversos contratos celebrados por los ejidos y comunidades sobre tierras de uso común. Inscripción. Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-046 y RAN-04-047. Para quedar como: Inscripción de contratos (RAN-04-046). RAN-04-047 Diversos contratos de asociación o aprovechamiento celebrados por ejidatarios o comuneros respecto de sus parcelas. Inscripción. RAN-04-023 Unión de ejidos o comunidades. Acta constitutiva. Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-023, RAN-04-026, RAN-04-029, RAN-04-032, RAN-04-035 y RAN-04-038 Para quedar como: Inscripción de Acta Constitutiva para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social (RAN-04-023). RAN-04-026 Asociación Rural de Interés Colectivo. Acta constitutiva. RAN-04-029 Sociedad de Producción Rural. Acta constitutiva. RAN-04-032 Unión de Sociedades de Producción Rural. Acta constitutiva. RAN-04-035 Sociedad de Solidaridad Social. Acta constitutiva. RAN-04-038 Federación de Sociedades de Solidaridad Social. Acta constitutiva. RAN-04-025 Unión de ejidos o comunidades. Liquidación. Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-025, RAN-04-028, RAN-04-031, RAN-04-034, RAN-04-037 y RAN-04-040. Para quedar como: Liquidación para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social (RAN-04-025). RAN-04-028 Asociación Rural de Interés Colectivo. Liquidación. RAN-04-031 Sociedad de Producción Rural. Liquidación. RAN-04-034 Unión de Sociedades de Producción Rural. Liquidación. RAN-04-037 Sociedad de Solidaridad Social. Liquidación. RAN-04-040 Federación de Sociedades de Solidaridad Social. Liquidación. RAN-04-024 Acta de modificación de estatutos u otras modificaciones de sociedades rurales. Inscripción. Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-024, RAN-04-030 y RAN-04-036 Para quedar como: Acta de modificación de estatutos u otras modificaciones (RAN-04-024). RAN-04-030 Sociedad de Producción Rural. Modificación de estatutos u otras modificaciones. RAN-04-036 Sociedad de Solidaridad Social. Modificación de estatutos u otras modificaciones.

III. Nuevos plazos de resolución

Los siguientes trámites pasaron de un plazo máximo de resolución de 60 días hábiles a 45 días hábiles:

Homoclave Nombre del trámite RAN-00-001 Constanciadeubicacióndeprediosenpropiedadsocial. RAN-04-001 Constanciadeubicacióndeprediosenpropiedadsocial. RAN-04-052 Asientosregistrales.Rectificación. RAN-04-053 Certificadosparcelariosydederechossobretierrasdeusocomún.Reposición. RAN-04-046 Inscripcióndecontratos. RAN-04-023 Inscripción de Acta Constitutiva, para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social. RAN-04-025 Liquidación para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social. RAN-04-024 Actademodificacióndeestatutosuotrasmodificaciones.

IV. Transitorios

El Acuerdo entró en vigor el viernes 20 de febrero de 2026, y los trámites ingresados previo a la publicación del Acuerdo se resolverán de conformidad con la normatividad aplicable vigente en el momento de su presentación.