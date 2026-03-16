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16 March 2026

Acciones De Simplificación Para Trámites Y Servicios Ante El Registro Agrario Nacional

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Greenberg Traurig, LLP

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El 19 de febrero de 2026, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ("SEDATU"), Edna Elena Vega Rangel, publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para trámites y servicios que se realizan ante el Registro Agrario Nacional.
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El 19 de febrero de 2026, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ("SEDATU"), Edna Elena Vega Rangel, publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para trámites y servicios que se realizan ante el Registro Agrario Nacional.

I. Acciones de simplificación

Las siguientes acciones de simplificación se implementaron en los trámites listados para facilitar su presentación:

Homoclave

Nombre del trámite

Requisitos que se eliminan

Requisitos que se integran

RAN-00-001

Constancia de ubicación de predios en propiedad social.

Plano

Clave Única de Registro de Población

RAN-04-001

Constitucióndeunnuevoejido.Inscripción.

Escrito libre de solicitud o petición

Clave Única de Registro de Población

RAN-04-052

Asientosregistrales.Rectificación.

N/A

Clave Única de Registro de Población

RAN-04-053

Certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común. Reposición.

Escrito bajo protesta ante el Ministerio Público o autoridad competente de las circunstancias respectivas

Clave Única de Registro de Población

RAN-04-057

Expedición de copias certificadas de documentos agrarios.

Identificación oficial (INE o pasaporte vigente) del interesado o representante legal

N/A

RAN-04-047

Diversos contratos de asociación o aprovechamiento celebrados por ejidatarios o comuneros respecto de sus parcelas. Inscripción.

Certificado(s) parcelario(s) materia del contrato

N/A

RAN-04-023

Unión de ejidos o comunidades. Acta constitutiva.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores

N/A

RAN-04-026

Asociación Rural de Interés Colectivo. Acta constitutiva.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores

N/A

RAN-04-029

Sociedad de Producción Rural. Acta constitutiva.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Clave Única de Registro de Población

RAN-04-032

Unión de Sociedades de Producción Rural. Acta Constitutiva.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores

N/A

RAN-04-035

Sociedad de Solidaridad Social. Acta constitutiva.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Actas de nacimiento de los socios.

Clave Única de Registro de Población de todos los socios

RAN-04-038

Federación de Sociedades de Solidaridad Social. Acta Constitutiva.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores

N/A

RAN-04-024

Acta de modificación de estatutos u otras modificaciones de sociedades rurales. Inscripción.

Convocatoria y acta de resolución y nombramiento de delegados, en el caso de admisión de socios

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores

N/A

RAN-04-030

Sociedad de Producción Rural. Modificación de estatutos u otras modificaciones.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Clave Única de Registro de Población

RAN-04-036

Sociedad de Solidaridad Social. Modificación de estatutos u otras modificaciones.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Clave Única de Registro de Población


Adicionalmente, se establecieron las siguientes acciones de simplificación de requisitos para los trámites que se enlistan a continuación:

Homoclave

Nombre del trámite

Requisitos después de la simplificación

RAN-00-001

Constancia de ubicación de predios en propiedad social.

Formato de solicitud FF-RAN-01

Comprobante de pago de derechos

Croquis con los datos de coordenadas geográficas o UTM de los límites del predio.

RAN-04-001

Constitucióndeunnuevoejido.Inscripción.

Formato de solicitud FF-RAN-01.

Documento que acredite la personalidad jurídica e identidad del solicitante:

Persona física: Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar expedida por el INE o pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores).

Representante legal o apoderado: Carta poder debidamente suscrita por el titular ante dos testigos.

Escritura pública con la que cada individuo acredite la propiedad de la superficie que aporta.

Escritura pública en la que conste la constitución del ejido y su reglamento interno, así como sus anexos.

Certificado de libertad de gravamen y constancia de no adeudo del impuesto predial.

Plano correspondiente con cuadro de construcción con coordenadas UTM.

RAN-04-052

Asientosregistrales.

Rectificación.

Formato de solicitud FF-RAN-01.

Documento que acredite la personalidad jurídica e identidad del solicitante:

Persona física: Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar expedida por el INE o pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores).

Representante legal: Poder notarial otorgado ante fedatario público.

Comprobante de pago del trámite.

Documento que acredite la rectificación:

Certificados en general y actas de asamblea, donde los errores se presenten de manera material.

RAN-04-053

Certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común. Reposición.

Formato de solicitud FF-RAN-01.

Documento que acredite la personalidad jurídica e identidad del titular del derecho:

Persona física: Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar expedida por el INE o pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores).

Representante legal: Poder notarial otorgado ante fedatario público.

Comprobante de pago del trámite.

RAN-04-057

Expedición de copias certificadas de documentos agrarios.

Formato de solicitud FF-RAN-01.

Comprobante de pago del trámite.


II. Acciones de mejora

Adicionalmente, los siguientes trámites se fusionaron para facilitar su presentación:

Homoclave

Nombre del trámite

Mejora implementada

RAN-04-046

Diversos contratos celebrados por los ejidos y comunidades sobre tierras de uso común. Inscripción.

Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-046 y RAN-04-047.

Para quedar como: Inscripción de contratos (RAN-04-046).

RAN-04-047

Diversos contratos de asociación o aprovechamiento celebrados por ejidatarios o comuneros respecto de sus parcelas. Inscripción.

RAN-04-023

Unión de ejidos o comunidades. Acta constitutiva.

Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-023, RAN-04-026, RAN-04-029, RAN-04-032,

RAN-04-035 y RAN-04-038

Para quedar como: Inscripción de Acta Constitutiva para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social (RAN-04-023).

RAN-04-026

Asociación Rural de Interés Colectivo. Acta constitutiva.

RAN-04-029

Sociedad de Producción Rural. Acta constitutiva.

RAN-04-032

Unión de Sociedades de Producción Rural. Acta constitutiva.

RAN-04-035

Sociedad de Solidaridad Social. Acta constitutiva.

RAN-04-038

Federación de Sociedades de Solidaridad Social. Acta constitutiva.

RAN-04-025

Unión de ejidos o comunidades. Liquidación.

Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-025, RAN-04-028, RAN-04-031, RAN-04-034, RAN-04-037 y RAN-04-040.

Para quedar como: Liquidación para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social (RAN-04-025).

RAN-04-028

Asociación Rural de Interés Colectivo. Liquidación.

RAN-04-031

Sociedad de Producción Rural. Liquidación.

RAN-04-034

Unión de Sociedades de Producción Rural. Liquidación.

RAN-04-037

Sociedad de Solidaridad Social. Liquidación.

RAN-04-040

Federación de Sociedades de Solidaridad Social. Liquidación.

RAN-04-024

Acta de modificación de estatutos u otras modificaciones de sociedades rurales. Inscripción.

Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-024, RAN-04-030 y RAN-04-036

Para quedar como: Acta de modificación de estatutos u otras modificaciones (RAN-04-024).

RAN-04-030

Sociedad de Producción Rural. Modificación de estatutos u otras modificaciones.

RAN-04-036

Sociedad de Solidaridad Social. Modificación de estatutos u otras modificaciones.

III. Nuevos plazos de resolución

Los siguientes trámites pasaron de un plazo máximo de resolución de 60 días hábiles a 45 días hábiles:

Homoclave

Nombre del trámite

RAN-00-001

Constanciadeubicacióndeprediosenpropiedadsocial.

RAN-04-001

Constanciadeubicacióndeprediosenpropiedadsocial.

RAN-04-052

Asientosregistrales.Rectificación.

RAN-04-053

Certificadosparcelariosydederechossobretierrasdeusocomún.Reposición.

RAN-04-046

Inscripcióndecontratos.

RAN-04-023

Inscripción de Acta Constitutiva, para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social.

RAN-04-025

Liquidación para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social.

RAN-04-024

Actademodificacióndeestatutosuotrasmodificaciones.


IV. Transitorios

El Acuerdo entró en vigor el viernes 20 de febrero de 2026, y los trámites ingresados previo a la publicación del Acuerdo se resolverán de conformidad con la normatividad aplicable vigente en el momento de su presentación.

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