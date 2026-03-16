Acciones De Simplificación Para Trámites Y Servicios Ante El Registro Agrario Nacional

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El 19 de febrero de 2026, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ("SEDATU"), Edna Elena Vega Rangel, publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para trámites y servicios que se realizan ante el Registro Agrario Nacional.
I. Acciones de simplificación
Las siguientes acciones de simplificación se implementaron en los trámites listados para facilitar su presentación:
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Homoclave
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Nombre del trámite
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Requisitos que se eliminan
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Requisitos que se integran
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RAN-00-001
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Constancia de ubicación de predios en propiedad social.
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Plano
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Clave Única de Registro de Población
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RAN-04-001
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Constitucióndeunnuevoejido.Inscripción.
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Escrito libre de solicitud o petición
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Clave Única de Registro de Población
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RAN-04-052
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Asientosregistrales.Rectificación.
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N/A
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Clave Única de Registro de Población
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RAN-04-053
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Certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común. Reposición.
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Escrito bajo protesta ante el Ministerio Público o autoridad competente de las circunstancias respectivas
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Clave Única de Registro de Población
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RAN-04-057
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Expedición de copias certificadas de documentos agrarios.
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Identificación oficial (INE o pasaporte vigente) del interesado o representante legal
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N/A
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RAN-04-047
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Diversos contratos de asociación o aprovechamiento celebrados por ejidatarios o comuneros respecto de sus parcelas. Inscripción.
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Certificado(s) parcelario(s) materia del contrato
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N/A
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RAN-04-023
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Unión de ejidos o comunidades. Acta constitutiva.
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Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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N/A
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RAN-04-026
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Asociación Rural de Interés Colectivo. Acta constitutiva.
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Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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N/A
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RAN-04-029
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Sociedad de Producción Rural. Acta constitutiva.
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Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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Clave Única de Registro de Población
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RAN-04-032
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Unión de Sociedades de Producción Rural. Acta Constitutiva.
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Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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N/A
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RAN-04-035
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Sociedad de Solidaridad Social. Acta constitutiva.
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Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Actas de nacimiento de los socios.
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Clave Única de Registro de Población de todos los socios
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RAN-04-038
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Federación de Sociedades de Solidaridad Social. Acta Constitutiva.
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Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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N/A
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RAN-04-024
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Acta de modificación de estatutos u otras modificaciones de sociedades rurales. Inscripción.
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Convocatoria y acta de resolución y nombramiento de delegados, en el caso de admisión de socios
Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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N/A
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RAN-04-030
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Sociedad de Producción Rural. Modificación de estatutos u otras modificaciones.
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Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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Clave Única de Registro de Población
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RAN-04-036
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Sociedad de Solidaridad Social. Modificación de estatutos u otras modificaciones.
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Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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Clave Única de Registro de Población
Adicionalmente, se establecieron las siguientes acciones de simplificación de requisitos para los trámites que se enlistan a continuación:
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Homoclave
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Nombre del trámite
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Requisitos después de la simplificación
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RAN-00-001
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Constancia de ubicación de predios en propiedad social.
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Formato de solicitud FF-RAN-01
Comprobante de pago de derechos
Croquis con los datos de coordenadas geográficas o UTM de los límites del predio.
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RAN-04-001
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Constitucióndeunnuevoejido.Inscripción.
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Formato de solicitud FF-RAN-01.
Documento que acredite la personalidad jurídica e identidad del solicitante:
Persona física: Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar expedida por el INE o pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores).
Representante legal o apoderado: Carta poder debidamente suscrita por el titular ante dos testigos.
Escritura pública con la que cada individuo acredite la propiedad de la superficie que aporta.
Escritura pública en la que conste la constitución del ejido y su reglamento interno, así como sus anexos.
Certificado de libertad de gravamen y constancia de no adeudo del impuesto predial.
Plano correspondiente con cuadro de construcción con coordenadas UTM.
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RAN-04-052
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Asientosregistrales.
Rectificación.
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Formato de solicitud FF-RAN-01.
Documento que acredite la personalidad jurídica e identidad del solicitante:
Persona física: Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar expedida por el INE o pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores).
Representante legal: Poder notarial otorgado ante fedatario público.
Comprobante de pago del trámite.
Documento que acredite la rectificación:
Certificados en general y actas de asamblea, donde los errores se presenten de manera material.
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RAN-04-053
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Certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común. Reposición.
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Formato de solicitud FF-RAN-01.
Documento que acredite la personalidad jurídica e identidad del titular del derecho:
Persona física: Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar expedida por el INE o pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores).
Representante legal: Poder notarial otorgado ante fedatario público.
Comprobante de pago del trámite.
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RAN-04-057
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Expedición de copias certificadas de documentos agrarios.
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Formato de solicitud FF-RAN-01.
Comprobante de pago del trámite.
II. Acciones de mejora
Adicionalmente, los siguientes trámites se fusionaron para facilitar su presentación:
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Homoclave
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Nombre del trámite
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Mejora implementada
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RAN-04-046
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Diversos contratos celebrados por los ejidos y comunidades sobre tierras de uso común. Inscripción.
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Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-046 y RAN-04-047.
Para quedar como: Inscripción de contratos (RAN-04-046).
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RAN-04-047
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Diversos contratos de asociación o aprovechamiento celebrados por ejidatarios o comuneros respecto de sus parcelas. Inscripción.
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RAN-04-023
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Unión de ejidos o comunidades. Acta constitutiva.
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Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-023, RAN-04-026, RAN-04-029, RAN-04-032,
RAN-04-035 y RAN-04-038
Para quedar como: Inscripción de Acta Constitutiva para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social (RAN-04-023).
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RAN-04-026
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Asociación Rural de Interés Colectivo. Acta constitutiva.
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RAN-04-029
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Sociedad de Producción Rural. Acta constitutiva.
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RAN-04-032
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Unión de Sociedades de Producción Rural. Acta constitutiva.
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RAN-04-035
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Sociedad de Solidaridad Social. Acta constitutiva.
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RAN-04-038
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Federación de Sociedades de Solidaridad Social. Acta constitutiva.
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RAN-04-025
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Unión de ejidos o comunidades. Liquidación.
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Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-025, RAN-04-028, RAN-04-031, RAN-04-034, RAN-04-037 y RAN-04-040.
Para quedar como: Liquidación para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social (RAN-04-025).
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RAN-04-028
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Asociación Rural de Interés Colectivo. Liquidación.
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RAN-04-031
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Sociedad de Producción Rural. Liquidación.
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RAN-04-034
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Unión de Sociedades de Producción Rural. Liquidación.
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RAN-04-037
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Sociedad de Solidaridad Social. Liquidación.
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RAN-04-040
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Federación de Sociedades de Solidaridad Social. Liquidación.
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RAN-04-024
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Acta de modificación de estatutos u otras modificaciones de sociedades rurales. Inscripción.
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Se fusionan los trámites con homoclave: RAN-04-024, RAN-04-030 y RAN-04-036
Para quedar como: Acta de modificación de estatutos u otras modificaciones (RAN-04-024).
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RAN-04-030
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Sociedad de Producción Rural. Modificación de estatutos u otras modificaciones.
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RAN-04-036
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Sociedad de Solidaridad Social. Modificación de estatutos u otras modificaciones.
III. Nuevos plazos de resolución
Los siguientes trámites pasaron de un plazo máximo de resolución de 60 días hábiles a 45 días hábiles:
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Homoclave
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Nombre del trámite
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RAN-00-001
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Constanciadeubicacióndeprediosenpropiedadsocial.
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RAN-04-001
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Constanciadeubicacióndeprediosenpropiedadsocial.
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RAN-04-052
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Asientosregistrales.Rectificación.
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RAN-04-053
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Certificadosparcelariosydederechossobretierrasdeusocomún.Reposición.
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RAN-04-046
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Inscripcióndecontratos.
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RAN-04-023
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Inscripción de Acta Constitutiva, para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social.
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RAN-04-025
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Liquidación para Unión de Ejidos o Comunidades, Asociación Rural de Interés Colectivo, Sociedad de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural, Sociedad de Solidaridad Social o, de Federación de Sociedades de Solidaridad Social.
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RAN-04-024
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Actademodificacióndeestatutosuotrasmodificaciones.
IV. Transitorios
El Acuerdo entró en vigor el viernes 20 de febrero de 2026, y los trámites ingresados previo a la publicación del Acuerdo se resolverán de conformidad con la normatividad aplicable vigente en el momento de su presentación.
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