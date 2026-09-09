Formatos De Solicitud De Permisos Y Bitácoras Para Actividades Relacionadas Con Biocombustibles

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El 31 de agosto de 2026, la Secretaría de Energía (“SENER”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Acuerdo por el que se emiten los formatos de solicitud de permisos y bitácoras para la producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución y expendio al público de biocombustibles, autorizaciones y bitácoras para la producción de biocombustibles, así como de avisos de inicio de operaciones, modificaciones o suspensiones, cesiones y prórroga de dichos permisos y autorizaciones.

Derivado de las acciones de simplificación, digitalización y modernización de los trámites administrativos previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, y con el objeto de facilitar y transparentar la gestión de los trámites en materia de biocombustibles, la Secretaría de Energía estableció nuevos formatos para la presentación de solicitudes de permisos y autorizaciones, así como para las bitácoras correspondientes a las actividades permisionadas y autorizadas.

A continuación, se enlistan los nuevos formatos aplicables:

Solicitud de Permiso para la Producción de Biocombustibles

Solicitud de Permiso para la Importación de Biocombustibles

Solicitud de Permiso para la Comercialización de Biocombustibles

Solicitud de Permiso para el Almacenamiento de Biocombustibles

Solicitud de Permiso para la Distribución de Biocombustibles

Solicitud de Permiso para el Transporte de Biocombustibles

Solicitud de Permiso para el Expendio al Público de Biocombustibles

Solicitud de Permiso para la Exportación de Biocombustibles

Solicitud de Autorización para la Producción o Aprovechamiento de Biocombustibles

Bitácora para el Permiso para la Producción de Biocombustibles

Bitácora para el Permiso de Importación de Biocombustibles

Bitácora para el Permiso de Comercialización de Biocombustibles

Bitácora para el Permiso de Almacenamiento de Biocombustibles

Bitácora para el Permiso de Distribución de Biocombustibles

Bitácora para el Permiso de Transporte de Biocombustibles

Bitácora para el Permiso de Expendio al Público de Biocombustibles

Bitácora para el Permiso de Exportación de Biocombustibles

Bitácora para la Autorización para la Producción o Aprovechamiento de Biocombustibles

Aviso de Inicio de Operaciones para los Permisos y Autorizaciones en materia de Biocombustibles

Solicitud de Modificación o Suspensión para los Permisos y Autorizaciones de Biocombustibles

Solicitud de Cesión de Permisos y Autorizaciones de Biocombustibles

Solicitud de Prórroga de Permisos y Autorizaciones de Biocombustible

I. Transitorios

Los formatos contenidos en el Acuerdo entraron en vigor el 1 de septiembre de 2026, lo que deja sin efectos los formatos de solicitudes de permisos para la producción, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de bioenergéticos del tipo etanol anhidro y biodiésel, publicados en el DOF el 13 de noviembre de 2009.

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