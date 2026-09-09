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9 September 2026

Formatos De Solicitud De Permisos Y Bitácoras Para Actividades Relacionadas Con Biocombustibles

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Greenberg Traurig, LLP

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Mexico's Energy Secretariat has published new standardized formats for biofuel permits and authorizations, streamlining administrative procedures for production, import, export, storage, transport, commercialization, distribution, and public sale of biofuels. These updated formats, part of the National Development Plan 2025-2030's simplification and digitalization initiatives, replace previous 2009 regulations and establish comprehensive requirements for permit applications, operational logbooks, and admini
Mexico Energy and Natural Resources
Erick Hernández Gallego,Carlos Ochoa, Rodrigo Vazquez del Mercado-Rivera
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El 31 de agosto de 2026, la Secretaría de Energía (“SENER”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Acuerdo por el que se emiten los formatos de solicitud de permisos y bitácoras para la producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución y expendio al público de biocombustibles, autorizaciones y bitácoras para la producción de biocombustibles, así como de avisos de inicio de operaciones, modificaciones o suspensiones, cesiones y prórroga de dichos permisos y autorizaciones.

Derivado de las acciones de simplificación, digitalización y modernización de los trámites administrativos previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, y con el objeto de facilitar y transparentar la gestión de los trámites en materia de biocombustibles, la Secretaría de Energía estableció nuevos formatos para la presentación de solicitudes de permisos y autorizaciones, así como para las bitácoras correspondientes a las actividades permisionadas y autorizadas.

A continuación, se enlistan los nuevos formatos aplicables:

  • Solicitud de Permiso para la Producción de Biocombustibles
  • Solicitud de Permiso para la Importación de Biocombustibles
  • Solicitud de Permiso para la Comercialización de Biocombustibles
  • Solicitud de Permiso para el Almacenamiento de Biocombustibles
  • Solicitud de Permiso para la Distribución de Biocombustibles
  • Solicitud de Permiso para el Transporte de Biocombustibles
  • Solicitud de Permiso para el Expendio al Público de Biocombustibles
  • Solicitud de Permiso para la Exportación de Biocombustibles
  • Solicitud de Autorización para la Producción o Aprovechamiento de Biocombustibles
  • Bitácora para el Permiso para la Producción de Biocombustibles
  • Bitácora para el Permiso de Importación de Biocombustibles
  • Bitácora para el Permiso de Comercialización de Biocombustibles
  • Bitácora para el Permiso de Almacenamiento de Biocombustibles
  • Bitácora para el Permiso de Distribución de Biocombustibles
  • Bitácora para el Permiso de Transporte de Biocombustibles
  • Bitácora para el Permiso de Expendio al Público de Biocombustibles
  • Bitácora para el Permiso de Exportación de Biocombustibles
  • Bitácora para la Autorización para la Producción o Aprovechamiento de Biocombustibles
  • Aviso de Inicio de Operaciones para los Permisos y Autorizaciones en materia de Biocombustibles
  • Solicitud de Modificación o Suspensión para los Permisos y Autorizaciones de Biocombustibles
  • Solicitud de Cesión de Permisos y Autorizaciones de Biocombustibles
  • Solicitud de Prórroga de Permisos y Autorizaciones de Biocombustible

I. Transitorios

Los formatos contenidos en el Acuerdo entraron en vigor el 1 de septiembre de 2026, lo que deja sin efectos los formatos de solicitudes de permisos para la producción, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de bioenergéticos del tipo etanol anhidro y biodiésel, publicados en el DOF el 13 de noviembre de 2009.

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