Acuerdo por el que se modifica la Convocatoria para la Atención de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica

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El 26 de mayo de 2026, la Secretaría de Energía (“SENER”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) la modificación a la Convocatoria para la Atención de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica, que incluye la atención prioritaria de las solicitudes para la obtención de permisos, los estudios de interconexión y conexión y, en su caso, la celebración de los contratos de interconexión y conexión, (“Modificación a la Convocatoria”). La Convocatoria fue publicada originalmente el 15 de mayo de 2026.
La modificación consiste en la ampliación de fechas y plazos previstos en el calendario contenido en la Segunda Convocatoria, para quedar como sigue:
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No. de
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Alcance
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Fechas/plazos (días
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Descripción de la actividad
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2
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Registro de manifestación de interés y solicitud de
estudios de interconexión y conexión.
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2 de junio al 2 de
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La persona solicitante debe registrar su
manifestación de interés y la solicitud de
estudios de conexión e interconexión, según
corresponda, a través de la VUPE en el formato previsto para tales efectos.
El Acuerdo está vigente desde el día de su publicación en el DOF.
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