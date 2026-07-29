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29 July 2026

Acuerdo por el que se modifica la Convocatoria para la Atención de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica

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Greenberg Traurig, LLP

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Mexico's Energy Secretariat has extended the deadline for strategic energy generation and storage project applications, providing developers additional time to register their interest and submit interconnection studies. The modification adjusts the timeline for obtaining permits and executing interconnection contracts under the second call for proposals.
Mexico Energy and Natural Resources
Erick Hernández Gallego,Carlos Ochoa, Rodrigo Vazquez del Mercado-Rivera
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El 26 de mayo de 2026, la Secretaría de Energía (“SENER”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) la modificación a la Convocatoria para la Atención de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica, que incluye la atención prioritaria de las solicitudes para la obtención de permisos, los estudios de interconexión y conexión y, en su caso, la celebración de los contratos de interconexión y conexión, (“Modificación a la Convocatoria”). La Convocatoria fue publicada originalmente el 15 de mayo de 2026.

La modificación consiste en la ampliación de fechas y plazos previstos en el calendario contenido en la Segunda Convocatoria, para quedar como sigue:

No. de
Etapa

Alcance

Fechas/plazos (días
hábiles)

Descripción de la actividad

2

Registro de manifestación de interés y solicitud de 

estudios de interconexión y conexión.

2 de junio al 2 de
septiembre de 2026

La persona solicitante debe registrar su 

manifestación de interés y la solicitud de 

estudios de conexión e interconexión, según 

corresponda, a través de la VUPE en el formato previsto para tales efectos.

El Acuerdo está vigente desde el día de su publicación en el DOF.

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