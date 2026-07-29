Acuerdo por el que se modifica la Convocatoria para la Atención de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica

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El 26 de mayo de 2026, la Secretaría de Energía (“SENER”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) la modificación a la Convocatoria para la Atención de Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento de Energía Eléctrica, que incluye la atención prioritaria de las solicitudes para la obtención de permisos, los estudios de interconexión y conexión y, en su caso, la celebración de los contratos de interconexión y conexión, (“Modificación a la Convocatoria”). La Convocatoria fue publicada originalmente el 15 de mayo de 2026.

La modificación consiste en la ampliación de fechas y plazos previstos en el calendario contenido en la Segunda Convocatoria, para quedar como sigue:

No. de

Etapa Alcance Fechas/plazos (días

hábiles) Descripción de la actividad 2 Registro de manifestación de interés y solicitud de estudios de interconexión y conexión. 2 de junio al 2 de

septiembre de 2026 La persona solicitante debe registrar su manifestación de interés y la solicitud de estudios de conexión e interconexión, según corresponda, a través de la VUPE en el formato previsto para tales efectos.

El Acuerdo está vigente desde el día de su publicación en el DOF.

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