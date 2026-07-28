Nuevas cuotas de aprovechamientos por concepto de Prestación de Servicios de la Comisión Nacional de Energía

Descripción Cuota 2025 Cuota actualizada

1. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de distribución por medio de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo), petroquímicos o bioenergéticos. $233,316.40 $241,925.78

2. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de transporte por medio de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo), petroquímicos o bioenergéticos. $255,593.35 $265,024.74

3. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de almacenamiento de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo), petroquímicos. $253,698.87 $263,060.36

5. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de distribución por medios distintos de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o bioenergéticos. $233,235.12 $182,123.80

6. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de transporte por medios distintos de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo). $175,642.59 $33,756.33

7. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de transporte por medio de buque tanque de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo). $32,555.05 $49,983.33

8. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de expendio al público mediante estación de servicio de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o bioenergéticos. $48,204.58 $49,861.03

9. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de expendio mediante estación de servicio para autoconsumo de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o bioenergéticos. $48,086.63 $49,861.03

10. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de comercialización de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o petroquímicos. $48,086.63 $33,656.01

11. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de gestión y administración de los sistemas integrados en la conducción de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o petroquímicos. $32,458.30 $959,557.84

12. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de distribución por medios distintos de ductos de gas natural. $925,410.20 $191,123.91

13. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de transporte por medios distintos de ductos de gas natural. $184,322.41 $33,862.53

15. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de licuefacción de gas natural. $32,657.47 $250,461.97

16. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de compresión de gas natural. $243,414.70 $252,396.70

17. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de descompresión de gas natural. $34,154.60 $35,414.90

18. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de regasificación de gas natural. $34,154.60 $35,414.90

19. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de expendio al público mediante estación de servicio de gas natural. $45,569.97 $47,251.50

22. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de comercialización de gas natural. $32,458.30 $33,656.01

23. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de gestión y administración de los sistemas integrados en la conducción de gas natural. $925,410.20 $959,557.84

24. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de Distribución. $89,081.09 $92,368.18

25. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de distribución de gas licuado de petróleo por medio de auto-tanque. $32,651.17 $33,856.00

26. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de transporte de gas licuado de petróleo por medios distintos de ductos en unidades vehiculares o carrotanques. $32,651.17 $33,856.00

27. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de transporte de gas licuado de petróleo por medio de buque tanque. $49,381.61 $51,203.79

28. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de expendio al público de Gas Licuado de Petróleo mediante estación de servicio con fin especifico. $43,850.36 $45,468.44

29. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de expendio de Gas Licuado de Petróleo mediante estación de servicio para autoconsumo. $43,850.36 $45,468.44

30. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de expendio al público de gas licuado de petróleo mediante bodega de expendio. $29,151.64 $30,227.34

31. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de comercialización de gas licuado de petróleo. $32,458.30 $33,656.01

32. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de gestión y administración de sistemas integrados en la conducción de gas licuado de petróleo. $919,765.83 $953,705.19

33. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de generación o almacenamiento de energía eléctrica, con base en la capacidad solicitada hasta 10 MW. $143,310.77 $148,598.94

34. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de generación o almacenamiento de energía eléctrica, con base en la capacidad solicitada, mayor de 10 y hasta 50 MW. $187,017.99 $193,918.95

35. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de generación o almacenamiento de energía eléctrica con base en la capacidad solicitada, mayor de 50 y hasta 200 MW. $276,540.61 $286,744.96

36. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de generación o almacenamiento de energía eléctrica con base en la capacidad solicitada, mayor de 200 MW. $1,169,679.39 $1,212,840.56

37. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de suministro de energía eléctrica en cualquiera de sus modalidades. $184,227.75 $191,025.75

44. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la aprobación como Laboratorio de Ensayos y Pruebas para evaluar la conformidad de la NOM-014-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petroquímicos, competencia de la Comisión Nacional de Energía, se pagarán aprovechamientos por cada solicitud, independientemente del número de métodos de prueba solicitados. $32,123.49 $33,308.85

45. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la aprobación como Laboratorio de Ensayos y Pruebas para evaluar la conformidad de la NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, competencia de la Comisión Nacional de Energía, se pagarán aprovechamientos por cada solicitud, independientemente del número de métodos de prueba solicitados. $32,123.49 $33,308.85

46. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la autorización de unidades de inspección de la industria eléctrica en las áreas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, el procedimiento aplicable a inspecciones y las condiciones de operación de las unidades de inspección. $32,123.49 $33,308.85

47. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, aprobación para operar como Organismo de Evaluación de la Conformidad (Unidades de Inspección y Laboratorios de Ensayos y Pruebas) en Normas Oficiales Mexicanas competencia de la Comisión Nacional de Energía. $32,123.49 $33,308.85

48. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para el uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas previamente autorizadas por la Comisión Nacional de Energía, a fin de dar cumplimiento a las finalidades de las NOMs. $32,534.80 $33,735.33

49. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para el uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas, a fin de dar cumplimiento a las finalidades de las NOMs expedida por la Comisión Nacional de Energía. $32,534.80 $33,735.33

50. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de distribución por medio de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo), petroquímicos o bioenergéticos. $116,367.14 $120,661.09

51. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de transporte por medio de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo), petroquímicos o bioenergéticos. $127,586.10 $132,294.03

52. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de almacenamiento de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo), petroquímicos o bioenergéticos. $127,845.07 $132,562.55

53. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de expendio en aeródromos de combustibles para aeronaves. $117,021.34 $121,339.43

54. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de distribución por medios distintos de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o bioenergéticos en unidades vehiculares o embarcaciones marinas. $88,137.96 $91,390.25

55. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de transporte por medios distintos de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) en unidades vehiculares o carrotanques. $18,006.46 $18,670.90

56. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de transporte por medio de buque tanque de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) por cada embarcación marina. $23,291.14 $24,150.58

57. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de expendio al público mediante estación de servicio de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o bioenergéticos. $24,133.76 $25,024.30

58. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de expendio mediante estación de servicio para autoconsumo de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o bioenergéticos. $24,133.76 $25,024.30

59. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de comercialización de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o petroquímicos. $24,159.06 $25,050.53

60. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de gestión y administración de los sistemas integrados en la conducción de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o petroquímicos. $462,704.34 $479,778.13

61. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de distribución por medios distintos de ductos de gas natural en unidades vehiculares o embarcaciones marinas. $110,591.29 $114,672.11

62. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de transporte por medios distintos de ductos de gas natural en unidades vehiculares o embarcaciones marinas. $24,307.31 $25,204.25

64. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de licuefacción de gas natural. $123,472.73 $128,028.87

65. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de compresión de gas natural. $127,708.56 $132,421.01

66. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de descompresión de gas natural. $22,663.22 $23,499.49

67. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de regasificación de gas natural. $22,663.22 $23,499.49

68. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de expendio al público mediante estación de servicio de gas natural. $22,825.34 $23,667.60

71. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de comercialización de gas natural. $24,159.06 $25,050.53

72. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de gestión y administración de los sistemas integrados en la conducción de gas natural. $462,704.34 $479,778.13

73. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución. $35,160.98 $36,458.42

74. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de distribución de gas licuado de petróleo por medio de auto-tanque. $17,846.14 $18,504.66

75. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de transporte de gas licuado de petróleo por medios distintos de ductos en unidades vehiculares o carrotanques. $23,824.62 $24,703.75

76. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de transporte de gas licuado de petróleo por medio de buque tanque. $23,824.62 $24,703.75

77. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de expendio al público de gas licuado de petróleo mediante estación de servicio con fin especifico. $23,824.62 $24,703.75

78. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de expendio de gas licuado de petróleo mediante estación de servicio para autoconsumo. $17,618.59 $18,268.72

79. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de expendio al público de gas licuado de petróleo mediante bodega de expendio. $17,618.59 $18,268.72

80. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de comercialización de gas licuado de petróleo. $24,159.06 $25,050.53

81. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de gestión y administración de los sistemas integrados en la conducción de gas licuado de petróleo. $459,882.17 $476,851.82

82. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la modificación de cada título de permiso de comercialización de gas natural, petróleo, petrolíferos, petroquímicos y gas licuado de petróleo, para permisos que tengan más de una familia de productos. $87,726.58 $90,963.69

83. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de generación o almacenamiento de energía eléctrica, cuando implique un análisis técnico, jurídico y financiero en términos del marco legal aplicable, hasta 10 MW. $71,655.38 $74,299.46

84. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de generación o almacenamiento de energía eléctrica, cuando implique un análisis técnico, jurídico y financiero en términos del marco legal aplicable, mayor de 10 y hasta 50 MW. $93,508.27 $96,958.73

85. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de generación o almacenamiento de energía eléctrica, cuando implique un análisis técnico, jurídico y financiero en términos del marco legal aplicable, mayor de 50 y hasta 200 MW. $138,270.31 $143,372.48

86. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de generación o almacenamiento de energía eléctrica, cuando implique un análisis técnico, jurídico y financiero en términos del marco legal aplicable, mayor de 200 MW. $584,838.95 $606,419.51

87. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de suministro de energía eléctrica, cuando implique un análisis técnico, jurídico y financiero en términos del marco legal aplicable. $92,113.14 $95,512.11

88. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la autorización para la modificación de la autorización como unidad de inspección de la industria eléctrica en las áreas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, el procedimiento aplicable a inspecciones y las condiciones de operación de las unidades de inspección. $32,123.49 $33,308.85

89. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso aprobación para la modificación de la operación como Organismo de Evaluación de la Conformidad (Unidades de Inspección y Laboratorios de Ensayos y Pruebas) en Normas Oficiales Mexicanas competencia de la Comisión Nacional de Energía. $32,123.49 $33,308.85

90. Por las actividades relacionadas con los términos y condiciones y tarifas, por el análisis y, en su caso, la expedición de la resolución sobre propuestas de los agentes regulados respecto de los términos y condiciones de las ventas de primera mano de petrolíferos, (excepto gas licuado de petróleo) o petroquímicos. $359,841.35 $373,119.50

91. Por las actividades relacionadas con los términos y condiciones y tarifas, por el análisis y, en su caso, modificación de la expedición de la resolución sobre propuestas de los agentes regulados respecto de los términos y condiciones de las ventas de primera mano de petrolíferos, (excepto gas licuado de petróleo) o petroquímicos. $211,256.89 $219,052.27

92. Por las actividades relacionadas con los términos y condiciones y tarifas, por el análisis, evaluación y expedición de las contraprestaciones, precios o tarifas para las actividades permisionadas en materia de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o petroquímicos. $443,385.10 $459,746.01

93. Por las actividades relacionadas con los términos y condiciones y tarifas, por el análisis y, en su caso, la expedición de la resolución sobre propuestas de los agentes regulados respecto de los términos y condiciones de las ventas de primera mano de petróleo crudo, gas natural, condensados, líquidos del gas natural o hidratos de metano. $359,841.35 $373,119.50

94. Por las actividades relacionadas a los términos y condiciones y tarifas, por el análisis y, en su caso, modificación de la expedición de la resolución sobre propuestas de los agentes regulados respecto de los términos y condiciones de las ventas de primera mano de petróleo crudo, gas natural, condensados, líquidos de gas natural o hidratos de metano. $211,256.89 $219,052.27

95. Por las actividades relacionadas con los términos y condiciones y tarifas, por el análisis, evaluación y expedición de las contraprestaciones, precios o tarifas para las actividades permisionadas de gas natural y petróleo. $443,385.10 $459,746.01

98. Por las actividades relacionadas a los términos y condiciones y tarifas, por el análisis, evaluación y expedición de las contraprestaciones, precios o tarifas para las actividades permisionadas de gas licuado de petróleo. $443,385.10 $459,746.01

100. Por el análisis, evaluación, y en su caso, autorización para la fusión, escisión o cesión de los permisos de generación, almacenamiento o suministro eléctrico en términos del marco legal aplicable. $111,147.10 $115,248.43

101. Por las actividades relacionadas con el análisis, evaluación y expedición de las contraprestaciones, precios máximos, tarifas finales del Suministro Básico o Tarifas Reguladas, así como la autorización de costos para las actividades reguladas del sector eléctrico. $443,385.10 $459,746.01

102. Por la supervisión anual de los permisos de distribución por medio de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo), petroquímicos o bioenergéticos. $183,686.94 $190,464.99

103. Por la supervisión anual de los permisos de transporte por medio de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo), petroquímicos o bioenergéticos. $201,790.21 $209,236.27

104. Por la supervisión anual de los permisos de almacenamiento de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo), petroquímicos y bioenergéticos. $201,747.08 $209,191.55

105. Por la supervisión anual de los permisos de expendio en aeródromos de combustibles para aeronaves. $183,678.90 $190,456.65

106. Por la supervisión anual de los permisos de distribución por medios distintos de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o bioenergéticos en unidades vehiculares o embarcaciones marinas. $138,793.01 $143,914.47

107. Por la supervisión anual de los permisos de transporte por medios distintos de ductos de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) en unidades vehiculares o carrotanques. $26,678.76 $27,663.21

108. Por la supervisión anual de los permisos de transporte por medio de buque tanque de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) por cada embarcación marina. $37,718.66 $39,110.48

109. Por la supervisión anual de los permisos de expendio al público mediante estación de servicio de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o bioenergéticos. $38,130.58 $39,537.60

110. Por la supervisión anual de los permisos de expendio mediante estación de servicio para autoconsumo de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o bioenergéticos. $38,130.58 $39,537.60

111. Por la supervisión anual de los permisos de comercialización de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) y petroquímicos. $26,725.99 $27,712.18

112. Por la supervisión anual de los permisos de gestión y administración de los sistemas integrados en la conducción de petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) o petroquímicos. $732,016.84 $759,028.26

113. Por la supervisión anual de los permisos de distribución por medios distintos de ductos de gas natural. $147,452.12 $152,893.10

114. Por la supervisión anual de los permisos de transporte por medios distintos de ductos de gas natural. $26,890.00 $27,882.24

116. Por la supervisión anual de los permisos de licuefacción de gas natural. $198,124.86 $205,435.67

117. Por la supervisión anual de los permisos de compresión de gas natural. $194,728.61 $201,914.10

118. Por la supervisión anual de los permisos de descompresión de gas natural. $27,917.19 $28,947.33

119. Por la supervisión anual de los permisos de regasificación de gas natural. $27,917.19 $28,947.33

120. Por la supervisión anual de los permisos de expendio al público mediante estación de servicio de gas natural. $37,040.74 $38,407.54

123. Por la supervisión anual de los permisos de comercialización de gas natural. $26,725.99 $27,712.18

124. Por la supervisión anual de los permisos de gestión y administración de los sistemas integrados en la conducción de gas natural. $732,016.84 $759,028.26

125. Por la supervisión anual de los permisos de distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de Distribución. $42,616.01 $44,188.54

126. Por la supervisión anual de los permisos de distribución de gas licuado de petróleo por medio de auto-tanques. $39,801.62 $41,270.30

127. Por la supervisión anual de los permisos de transporte de gas licuado de petróleo por medios distintos de ductos en unidades vehiculares o carrotanques. $26,461.39 $27,437.82

128. Por la supervisión anual de los permisos de transporte de gas licuado de petróleo por medio de buque tanque. $26,461.39 $27,437.82

129. Por la supervisión anual de los permisos de expendio al Público de Gas Licuado de Petróleomediante estación de servicio con fin específico. $30,417.75 $31,540.16

130. Por la supervisión anual de los permisos de expendio de Gas Licuado de Petróleo mediante estación de servicio para autoconsumo. $30,417.75 $31,540.16

131. Por la supervisión anual de los permisos de expendio al público de gas licuado de petróleo mediante bodega de expendio. $29,963.16 $31,068.80

132. Por la supervisión anual de los permisos de comercialización de gas licuado de Petróleo. $26,725.99 $27,712.18

133. Por la supervisión anual de los permisos de gestión y administración de los sistemas integrados en la conducción de transporte por medio de ductos y almacenamiento de gas licuado de petróleo. $727,552.03 $754,398.70

134. Por la supervisión anual de los permisos de comercialización de gas natural, petróleo, petrolíferos, petroquímicos y gas licuado de petróleo, para permisos que tengan más de una familia de productos. $138,607.63 $143,722.25

140. Por la supervisión anual de los permisos de suministro eléctrico. $109,431.49 $113,469.51

141. Por la supervisión anual del permiso, por la supervisión anual de la operación de unidades de inspección de la industria eléctrica. $22,741.01 $23,580.15

142. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la inscripción del sistema de gestión de certificados y cumplimiento de obligaciones de energías limpias (S-CEL) de generador limpio. $24,266.08 $25,161.50

143. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la inscripción del sistema de gestión de certificados y cumplimiento de obligaciones de energías limpias (S-CEL) de suministrador GLD. $27,972.44 $29,004.62

144. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la inscripción del sistema de gestión de certificados y cumplimiento de obligaciones de energías limpias (S-CEL) de participante obligado. $19,440.83 $20,158.20

145. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la inscripción del sistema de gestión de certificados y cumplimiento de obligaciones de energías limpias (S-CEL) de entidad voluntaria. $16,503.73 $17,112.72

146. Por la Administración de las cuentas del Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias (S-CEL) de generador limpio. $27,063.33 $28,061.97

147. Por la Administración de las cuentas del Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias (S-CEL) de suministrador GLD. $29,371.06 $30,454.85

148. Por la Administración de las cuentas del Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias (S-CEL) de participante obligado. $31,818.65 $32,992.76

149. Por la Administración de las cuentas del Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias (S-CEL) de entidad voluntaria. $21,678.63 $22,478.57

150. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la acreditación de las unidades que certificarán a las centrales eléctricas limpias y certificarán la medición de variables requeridas para determinar el porcentaje de energía libre de combustible. $13,417.92 $13,913.04

151. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición del título de permiso de distribución de gas licuado de petróleo por medio de vehículo de reparto. $32,651.17 $33,856.00

152. Por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso la autorización para la modificación de cada título de permiso de distribución de gas licuado de petróleo por medio de vehículo de reparto. $17,846.14 $18,504.66