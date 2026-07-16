ARTICLE
16 July 2026

Formatos para trámites relacionados con la generación de energía en la modalidad de cogeneración

GT
Greenberg Traurig, LLP

Contributor

Greenberg Traurig, LLP logo

Greenberg Traurig, LLP has more than 3,100 lawyers across 51 locations in the United States, Europe, the Middle East, Latin America, and Asia. The firm’s broad geographic and practice range enables the delivery of innovative and strategic legal services across borders and industries. Recognized as a 2025 BTI “Best of the Best Recommended Law Firm” by general counsel for trust and relationship management, Greenberg Traurig is consistently ranked among the top firms on the Am Law Global 100, NLJ 500, and Law360 400. Greenberg Traurig is also known for its philanthropic giving, culture, innovation, and pro bono work. Web: www.gtlaw.com.

Explore Firm Details
La Comisión Nacional de Energía publicó los formatos oficiales para solicitar permisos de generación de energía eléctrica en modalidad de cogeneración, estableciendo dos categorías distintas según la capacidad de las centrales eléctricas. Estos formatos implementan las disposiciones administrativas previamente emitidas y definen los requisitos documentales necesarios para cada tipo de solicitud.
Mexico Energy and Natural Resources
Erick Hernández Gallego,Carlos Ochoa, Rodrigo Vazquez del Mercado-Rivera
+3 Authors
Erick Hernández Gallego’s articles from Greenberg Traurig, LLP are most popular:
  • in South America
  • with readers working within the Automotive industries

El 22 de mayo de 2026, la Comisión Nacional de Energía (“CNE”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) los formatos referidos en las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Generación de Energía Eléctrica en la Modalidad de Cogeneración (los “Formatos”), publicadas en el DOF el 16 de abril de 2026:

I. Modalidades de los formatos

En línea con el artículo Octavo Transitorio del Acuerdo de la Comisión Nacional de Energía por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Generación de Energía Eléctrica en la Modalidad de Cogeneración, se emiten los siguientes formatos:

A. CNE_ELECTRICIDAD_07: Solicitud de permiso de generación de energía eléctrica en la modalidad de cogeneración.

B, CNE_ELECTRICIDAD_08: Solicitud de permiso de generación para autoconsumo interconectado en Centrales eléctricas cuya capacidad sea entre 0.7 y 20 megawatts (MW) en la modalidad de cogeneración. 

II. Consideraciones relevantes para su presentación

  • El formato CNE_ELECTRICIDAD_08 debe presentarse junto con la documentación contenida en el Acuerdo de la Comisión Nacional de Energía por el que se publica el formato referido en el Acuerdo diverso por el que se establecen los requisitos para obtener el permiso de generación para autoconsumo interconectado en centrales eléctricas cuya capacidad sea entre 0.7 y 20 megawatts (MW), en su apartado "Documentos Anexos", siempre que dicha documentación no corresponda a la cargada a través del referido formato.

III. Transitorios

Los formatos entraron en vigor el mismo día de su publicación en el DOF.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Erick Hernández Gallego
Erick Hernández Gallego
Photo of Carlos Ochoa
Carlos Ochoa
Photo of Luis Jorge Akle Arronte
Luis Jorge Akle Arronte
Photo of Rodrigo Vazquez del Mercado-Rivera
Rodrigo Vazquez del Mercado-Rivera
Photo of Paula Maria De Uriarte González
Paula Maria De Uriarte González
Photo of Rodrigo Antonio Santamaría Guevara
Rodrigo Antonio Santamaría Guevara
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More