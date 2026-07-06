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6 July 2026

Tercera modificación a la Segunda Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación de energía eléctrica e interconexión al SEN

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Greenberg Traurig, LLP

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México actualiza el calendario de su Segunda Convocatoria para permisos de generación eléctrica, modificando fechas clave desde junio hasta octubre de 2026. La Secretaría de Energía ajusta plazos para estudios de interconexión, presentación de solicitudes ante la CNE, y aprobación final de permisos por el Comité Técnico.
Mexico Energy and Natural Resources
Erick Hernández Gallego,Carlos Ochoa, Rodrigo Vazquez del Mercado-Rivera
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El 18 de junio de 2026, la Secretaría de Energía (“SENER”), publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Acuerdo por el que se emite la tercera modificación a la Segunda Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación de energía eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, publicada originalmente en el DOF el 11 de mayo de 2026.

La tercera modificación consiste en modificar las etapas 3 a 17 del calendario previsto en el numeral 7; el segundo párrafo del numeral 8.2; y el primer párrafo de los numerales 9.1 y 9.2 de la Segunda Convocatoria, ajustando las fechas y plazos del procedimiento, para quedar como sigue:

Etapa Descripción Fechas 2026
3 Prevención por parte del CENACE y atención de la persona solicitante. 11 al 30 de junio
4 El CENACE determina los pagos por concepto de los estudios de interconexión. 1 al 3 de julio
5 Pago de los estudios realizados por el CENACE. 6 al 15 de julio
6 Presentación de la solicitud de permiso de generación ante la CNE. 16 de julio al 18 de
agosto
7 Revisión de requisitos y notificación de prevenciones por la CNE. 19 al 28 de agosto
8 Atención de las prevenciones notificadas por la CNE. 31 de agosto al 9 de
septiembre
9 Notificación de costos de Obras de Refuerzo y de interconexión (CENACE). 10 de septiembre
10 Aceptación expresa del costo de Obras de Interconexión y de Refuerzo. 11 al 21 de septiembre
11 Reevaluación de resultados de Obras (por única ocasión, cuando proceda). 22 al 29 de septiembre
12 Aceptación expresa de los costos de Obras redefinidos. 30 de septiembre al 01
de octubre
13 Evaluación de estudios técnicos y criterios de la planeación vinculante. 02 al 07 de octubre
14 Revisión y aprobación de permisos por el Comité Técnico de la CNE. 08 al 09 de octubre
15 Publicación de resultados de la Convocatoria. 12 de octubre
16 Notificación de los permisos aprobados por el Comité Técnico de la CNE. 13 de octubre
17 Presentación del desistimiento de solicitudes de permisos previas. 14 al 19 de octubre


La SENER y el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) deben entregar a la Comisión Nacional de Energía (“CNE”) la información solicitada a más tardar el 1 de octubre de 2026.

El Comité Técnico de la CNE resolverá sobre la aprobación de las solicitudes sometidas a su consideración en sesión extraordinaria que se celebre del 8 al 9 de octubre de 2026.

La CNE debe emitir y notificar los títulos de los permisos de generación aprobados por su Comité Técnico el 13 de octubre de 2026.

El Acuerdo está vigente desde el día de su publicación en el DOF.

Para más información respecto a la Convocatoria, la primera y la segunda modificación, puede consultar los siguientes vínculos:

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