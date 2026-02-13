Lineamientos de los esquemas para el Desarrollo Mixto de la Comisión Federal de Electricidad

El 28 de enero de 2026, la Comisión Federal de Electricidad ("CFE") publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") los lineamientos de los Esquemas para...

Article Insights

Erick Hernández Gallego’s articles from Greenberg Traurig, LLP are most popular: in South America

El 28 de enero de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) los lineamientos de los Esquemas para el Desarrollo Mixto para realizar el procedimiento de selección de participantes en dichos esquemas para la generación de energía eléctrica (“Lineamientos”) conforme a la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad. A continuación se detallan los puntos más relevantes:

I. Objeto de los Lineamientos

Los Lineamientos tienen como objeto establecer las disposiciones aplicables que la CFE deberá considerar evaluar y seleccionar proyectos de generación eléctrica a desarrollar con la colaboración de participantes privados bajo esquemas para el Desarrollo Mixto.

Los Lineamientos establecen un procedimiento de selección distinto al establecido en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, debido a que los proyectos desarrollados bajo los Esquemas para el Desarrollo Mixto se rigen por el derecho común por lo dispuesto expresamente en los Lineamientos.

II. Modalidades para el desarrollo de proyecto

Se establecen dos modalidades para el desarrollo de proyectos bajo el esquema de Desarrollo Mixto:

Inversión Mixta: proyectos en los que la CFE mantiene una participación mayoritaria en el capital social y aporta activos en proporción a su participación, la cual no puede ser inferior al 54%. Producción a Largo Plazo: proyectos destinados a la generación de energía para su venta exclusiva a la CFE, por lo que la empresa pública no aporta ninguna clase de activos.

Asimismo, no se admitirán proyectos relacionados con la transmisión y distribución de energía eléctrica, al ser actividades expresamente conferidas a CFE.

III. Instancias de aprobación de proyectos

El Grupo de Desarrollo Mixto se encarga de elaborar el Documento Soporte, el cual contiene la información técnica, económica, financiera, ambiental, social y jurídica necesaria para determinar la viabilidad de un proyecto determinado.

El Consejo de Administración de la CFE es el órgano que toma la decisión final respecto a la viabilidad de los proyectos. El Grupo de Desarrollo Mixto puede apoyar al Consejo de Administración en la toma de decisiones.

Por último, la Dirección Jurídica es la encargada de aprobar los contratos, o el instrumento jurídico correspondiente en cada caso, celebrados entre los participantes privados y CFE para el desarrollo de los proyectos.

IV. Lineamientos para la aprobación de proyectos

Los Lineamientos se piden en dos categorías:

Lineamientos generales: Contienen los lineamientos para el desarrollo de los proyectos, la toma de decisiones y los requisitos generales para la aprobación de los proyectos propuestos para el Desarrollo Mixto, incluyendo los lineamientos aplicables a las aportaciones de la CFE conforme a su porcentaje de participación en los contratos, la exigencia de beneficios económicos, ambientales y sociales, así como las condiciones de rentabilidad financiera sostenible y viabilidad técnica. Lineamientos específicos: Incluyen, por ejemplo, los requerimientos técnicos y operativos de los proyectos, los mecanismos de pagos, contenido de los contratos y los instrumentos jurídicos que se usaran en cada caso y las causales de terminación o rescisión de los contratos.

V. Procedimiento de selección de proyectos

Por regla general, el procedimiento de selección de proyectos se realizará a través de licitación pública y, de manera excepcional, mediante los siguientes mecanismos:

Invitación restringida; Proceso competitivo para adjudicación; o bien Adjudicación directa.

El procedimiento de selección debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en los Lineamientos, así como en la convocatoria y bases del concurso que se publiquen para cada caso. Además, todos los procedimientos de selección deben contar con la participación de testigos sociales independientes, quienes tienen la obligación de dar aviso al órgano de auditoría interna de CFE en caso de detectar irregularidades en los procedimientos de selección.

Los Lineamientos entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.