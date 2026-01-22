Modificación de la Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica e Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional

El 2 de diciembre de 2025, la Secretaría de Energía ("SENER") publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") la tercera modificación a la Convocatoria para la atención prioritaria de solicitud de permisos de generación eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional ("Convocatoria").

La Convocatoria fue publicada originalmente el 17 de octubre de 2025; su primera modificación se publicó el 24 de octubre, y la segunda modificación el 10 de noviembre de 2025.

La nueva modificación consiste en la adición de la entrega de la garantía por las obras de refuerzo como requisito previo para la firma del contrato de interconexión, quedando la disposición aplicable en los siguientes términos:

Publicación original Modificación 8. Aprobación y emisión de permisos de generación de energía eléctrica, así como publicación de los resultados. A. a la B. ... C. Emisión de los títulos de permisos. ... ... i. ... ii. Acreditar, conforme a la normatividad aplicable, que presentó la garantía al CENACE por las obras de refuerzo resultado del estudio de instalaciones que hayan aceptado. iii. a v. D. ... 8. Aprobación y emisión de permisos de generación de energía eléctrica, así como publicación de los resultados. A. a la B. ... C. Emisión de los títulos de permisos. ... ... i. ... ii. Acreditar, previo a la firma del contrato de interconexión correspondiente, la presentación de la garantía por las obras de refuerzo resultado del estudio de instalaciones que hayan aceptado ante el CENACE. iii. a v. D. ...

Además, se modificó el Formato Aceptación de Obras, para dar coherencia a la modificación.

El Acuerdo está vigente desde el día de su publicación en el DOF.

Para más información respecto a la Convocatoria y las modificaciones subsecuentes, puede consultar las siguientes alertas GT:

