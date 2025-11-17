ARTICLE
Sener Emıte La Convocatorıa Para La Atencıón Prıorıtarıa De Solıcıtudes De Permısos De Generacıón Eléctrıca

El 17 de octubre de 2025, la Secretaría de Energía ("SENER") publicó la Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, alineados a la nueva Planeación Vinculante del Sector Eléctrico ("Convocatoria de Permisos"), así como las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Planeación Vinculante en la Actividad de Generación de Energía Eléctrica ("DACG") y en conjunto con la Convocatoria de Permisos, las "Publicaciones").

Ambos instrumentos forman parte del nuevo marco regulatorio derivado de la Ley de Planeación y Transición Energética ("LPTE") su reglamento y del Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico ("RLSE"), que consolidan la transición hacia un modelo centralizado de planeación estatal vinculante, sustituyendo el esquema del mercado abierto de proyectos de generación derivados de la reforma energética de 2013.

Para leer más, por favor dé clic aquí pa­ra descargar la nota completa en for­mato PDF.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

