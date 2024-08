ARTICLE Expropiación De Planta De Hidrógeno U-3400 En Refinería De Tula Sy Santamarina y Steta S.C. More Contributor El 18 de abril de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el Decreto (el "Decreto") por el que se expropia por causa de utilidad pública...

