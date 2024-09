ARTICLE Sector minero en alerta tras la publicación del plan de Sheinbaum ‘100 pasos para la Transformación'. GT Greenberg Traurig More Contributor La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, señaló dentro de su plan "100 pasos para la Transformación" (el "Plan"), publicado en el mes de julio, que no se otorgarán...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.