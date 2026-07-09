Revisión Del T-MEC 2026; Qué Está Realmente En Juego Para Las Cadenas De Suministro En Norteamérica

La primera revisión conjunta del T-MEC confirma que Estados Unidos no extenderá el Tratado en su forma actual, iniciando un ciclo de revisiones anuales que pondrá a prueba las cadenas de suministro norteamericanas. Las empresas enfrentan ahora un escenario donde demostrar integración regional, sostener el origen con evidencia documental y adaptarse a reglas más restrictivas determinará quién conserva acceso preferencial al mercado estadounidense.

Article Insights

Vazquez Tercero & Zepeda are most popular: within Intellectual Property, Government, Public Sector and Antitrust/Competition Law topic(s)

in South America

Actualización al 2 de julio de 2026

El escenario ampliamente anticipado se confirmó. Tras la primera revisión conjunta del T-MEC, Estados Unidos no aceptó extender el Tratado en su forma actual. México y Canadá reiteraron su respaldo a la extensión, pero la falta de consenso impidió ampliar en este momento su vigencia por un nuevo periodo de 16 años, hasta 2042.

El resultado no implica la terminación del T-MEC, el retiro de alguno de sus miembros ni un cambio inmediato en las preferencias arancelarias. El Tratado permanece plenamente vigente y, conforme al artículo 34.7, entrará en un ciclo de revisiones anuales hasta que los tres países acuerden su extensión o, en ausencia de un acuerdo, hasta su posible expiración en 2036.

Qué cambia y qué sigue

La decisión convierte la revisión en un proceso de negociación continua. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que continuará trabajando con México y Canadá para atender lo que considera deficiencias del acuerdo y sus déficits comerciales, y confirmó una tercera ronda bilateral con México durante la semana del 20 de julio.

Con esta decisión, la revisión inicia formalmente y Canadá queda incorporado al proceso. La siguiente conversación está prevista para la semana del 20 de julio en la Ciudad de México, ya como parte del mecanismo de revisión. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Economía, los planteamientos estadounidenses se redujeron de 54 a 14 puntos, mientras que México mantiene 13 temas propios. Entre los asuntos que definirán las próximas rondas se encuentran:

La coexistencia del Tratado con los aranceles de la Sección 232 al acero, aluminio y la industria automotriz;

La evolución de las reglas de origen y del valor de contenido regional;

Un posible capítulo de seguridad económica, que abarcaría desde minerales críticos y tierras raras hasta la protección de cadenas de suministro;

El mecanismo laboral de respuesta rápida y el déficit comercial de Estados Unidos;

La reducción de la dependencia regional de insumos provenientes de Asia, particularmente en cómputo y electrónica.

Lo que implica para las empresas y las cadenas de suministro

En términos prácticos, el resultado del 1 de julio no modifica la operación de las empresas hoy, pero sí confirma que la certidumbre futura dependerá cada vez más de la capacidad para demostrar integración regional, sostener el origen con evidencia y adaptarse oportunamente a los cambios que puedan surgir de las próximas rondas.

El 1 de julio inicia formalmente la primera revisión conjunta del T-MEC. La discusión de fondo ya no se limita al lugar donde se ensambla un producto

También comprende de dónde provienen sus componentes, cuánto valor se genera efectivamente en Norteamérica, qué proporción de los insumos procede de economías consideradas “no de mercado”, qué evidencia conserva la empresa para acreditar el origen de sus mercancías y si sus proveedores pueden sostener documentalmente la información declarada.

El T-MEC vigente no prohíbe de manera general el uso de componentes provenientes de China o de terceros países. Una mercancía puede incorporar materiales no originarios y aun así calificar para el trato preferencial si cumple con la regla específica de origen aplicable. Lo que está en discusión es si esa arquitectura debe endurecerse para reducir la dependencia de insumos extrarregionales y asegurar que los beneficios del Tratado correspondan principalmente a México, Estados Unidos y Canadá.

El 1 de julio es un punto de decisión

El artículo 34.7 del T-MEC prevé que, en el sexto aniversario de su entrada en vigor, los tres países se reúnan para revisar la operación del Tratado, evaluar las recomendaciones presentadas por cada Parte y decidir las acciones correspondientes.

Si los tres gobiernos confirman por escrito su intención de extenderlo, la vigencia del T-MEC se ampliará por un nuevo periodo de 16 años, hasta 2042, y la siguiente revisión conjunta se realizará en 2032. Si alguno no confirma la extensión, el Tratado seguirá plenamente vigente, pero se abrirá un ciclo de revisiones anuales durante el cual las Partes podrán alcanzar posteriormente un acuerdo de extensión.

En ausencia de ese acuerdo, el T-MEC podría expirar el 1 de julio de 2036. Esta mecánica es independiente de la cláusula de retiro prevista en el artículo 34.6, conforme a la cual cualquiera de los países puede retirarse mediante una notificación escrita con seis meses de anticipación.

México y Canadá han expresado su intención de extender la vigencia del Tratado. Al cierre de este documento, Estados Unidos no ha comunicado formalmente su decisión, aunque distintos reportes anticipan que podría no confirmar una extensión inmediata y utilizar el proceso de revisiones para continuar negociando modificaciones. Los representantes comerciales de los tres países se reunirán virtualmente el 1 de julio, y México y Estados Unidos ya tienen prevista una tercera ronda bilateral en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio.

Esto no significa que el T-MEC termine ni que todos sus capítulos se renegocien automáticamente. La revisión abre un proceso político y técnico que puede prolongarse, pero cualquier modificación al texto del Tratado requerirá el acuerdo de los tres países y el cumplimiento de sus respectivos procedimientos internos.

El verdadero centro de la revisión: origen y contenido regional

Uno de los principales núcleos de la revisión será el posible endurecimiento de las reglas de origen, incluido el valor de contenido regional en ciertos sectores, o incluso uno que se encuentre ligado al origen de la inversión.

Estados Unidos ha sostenido que el T-MEC, en su diseño actual, no responde suficientemente al crecimiento de las exportaciones y de la inversión procedentes de economías no de mercado, particularmente China. Durante las conversaciones bilaterales, México y Estados Unidos han discutido reglas de origen para determinados bienes industriales, seguridad económica, acero, aluminio, automóviles, agricultura, trabajo y medio ambiente.

En el sector automotriz, Reuters ha reportado, con base en fuentes familiarizadas con las negociaciones, que Estados Unidos habría propuesto elevar de 75% a 82% el contenido regional requerido para determinados vehículos y exigir que al menos 50% provenga específicamente de Estados Unidos.

Estas cifras no forman parte todavía de un texto negociador público ni constituyen una modificación acordada.

México ha defendido una lógica de integración regional, en la que los componentes producidos en cualquiera de los tres países puedan computarse para el cumplimiento de las reglas, en lugar de establecer cuotas nacionales que fragmenten la cadena norteamericana.

Aunque la industria automotriz concentra actualmente buena parte de la discusión, la lógica de seguridad económica y reducción de dependencia extrarregional podría trasladarse a otros sectores estratégicos. Entre las industrias que deberían monitorear especialmente la revisión se encuentran:

Acero, aluminio y productos metálicos

Autopartes y vehículos pesados

Aeroespacial

Maquinaria y equipo industrial

Electrónicos y semiconductores

Productos químico

Farmacéuticos y dispositivos médicos

Esto no significa que necesariamente se adoptarán nuevas reglas para todos estos sectores. Sin embargo, las empresas con una alta dependencia de componentes críticos provenientes de terceros países deberían evaluar desde ahora qué proporción de sus insumos es regional, qué alternativas de abastecimiento existen y cuál sería el impacto de reglas más restrictivas sobre sus costos, márgenes y capacidad de conservar el trato preferencial.

El T-MEC no elimina otros riesgos arancelarios

Una mercancía puede cumplir con las reglas de origen del T-MEC y, aun así, quedar expuesta a otras medidas comerciales.

Trato arancelario preferencial del T-MEC : aplicable a las mercancías que acreditan el origen conforme a las reglas del Tratado.

: aplicable a las mercancías que acreditan el origen conforme a las reglas del Tratado. Aranceles sectoriales y de seguridad nacional: medidas adoptadas bajo la Sección 232 para acero, aluminio, cobre, automóviles y autopartes.

medidas adoptadas bajo la Sección 232 para acero, aluminio, cobre, automóviles y autopartes. Derechos antidumping y cuotas compensatorias por subvenciones: remedios comerciales que operan independientemente del origen preferencial.

por subvenciones: remedios comerciales que operan independientemente del origen preferencial. Investigaciones bajo la Sección 301: procesos que pueden derivar en nuevas medidas frente a determinadas prácticas o políticas comerciales.

procesos que pueden derivar en nuevas medidas frente a determinadas prácticas o políticas comerciales. Medidas regulatorias y no arancelarias: normas técnicas, requisitos sanitarios, etiquetado, licencias y otras condiciones de acceso al mercado.

En acero, aluminio y cobre, Estados Unidos ha establecido regímenes arancelarios que pueden alcanzar 50%, con tratamientos diferenciados para ciertos productos derivados y determinados bienes industriales. En automóviles, existe un arancel adicional de 25%; en el caso de vehículos que califican bajo el T-MEC, puede autorizarse que se aplique únicamente sobre el valor de su contenido no estadounidense.

En febrero de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos concluyó que la International Emergency Economic Powers Act no autoriza al presidente a imponer aranceles. Sin embargo, la administración sustituyó parte de esas medidas con una sobretasa temporal de 10% bajo la Sección 122, además de continuar utilizando investigaciones y posibles acciones bajo la Sección 301. El riesgo arancelario no desapareció: cambió de fundamento jurídico.

USTR también inició en marzo de 2026 una investigación de Sección 301 relacionada con capacidad y producción estructuralmente excedentarias en distintas economías, entre ellas México. La apertura de una investigación no equivale por sí misma a la imposición de aranceles, pero confirma que el acceso al mercado estadounidense está siendo evaluado mediante instrumentos adicionales al T-MEC.

Del lado mexicano, el decreto publicado en diciembre de 2025 modificó los aranceles de 1,463 fracciones de diversas industrias para mercancías procedentes de países con los que México no mantiene un tratado de libre comercio. Su impacto en operaciones IMMEX debe analizarse caso por caso, considerando el régimen aduanero, la fracción arancelaria, el destino de las mercancías y las reglas de diferimiento aplicables.

La documentación de la cadena pesará tanto como su diseño

Un diagnóstico preventivo debería revisar, como mínimo:

Clasificación arancelaria y regla específica de origen aplicable;

Bill de materiales y estatus originario de los componentes;

Procedencia de los insumos críticos;

Cálculos de valor de contenido regional, cuando correspondan;

Certificaciones y declaraciones de proveedores respaldadas documentalmente;

Congruencia entre expedientes de origen, pedimentos, inventarios y operaciones IMMEX;

Capacidad interna de respuesta ante una verificación;

Escenarios de pérdida de preferencia y su impacto en costos, precios y contratos.

El objetivo no es determinar únicamente si una mercancía cumple hoy. También es identificar qué tan vulnerable sería su elegibilidad ante un cambio en las reglas, en los proveedores, en los procesos productivos o en las medidas arancelarias aplicables.

Norteamérica está entrando en una etapa en la que se definirá qué empresas forman parte sustantiva de su cadena de valor y cuáles utilizan la región principalmente como plataforma de acceso. En ese entorno, el origen ya no puede tratarse como un documento preparado al momento de exportar. Debe construirse desde la selección de proveedores, reflejarse en la operación productiva y sostenerse con información capaz de resistir una revisión de la autoridad.

Vázquez Tercero & Zepeda acompaña a las empresas a lo largo de este ciclo completo: desde el diagnóstico de origen, contenido regional y exposición arancelaria por línea de producto, hasta el fortalecimiento de estructuras de abastecimiento, la revisión de operaciones IMMEX, la preparación de expedientes documentales y la defensa ante verificaciones de origen y procedimientos de remedios comerciales.

La experiencia integrada de la firma en comercio internacional, derecho aduanero y regulación permite analizar simultáneamente las distintas capas que pueden afectar una operación. Una mercancía puede cumplir con el T-MEC y, aun así, enfrentar aranceles sectoriales, cuotas compensatorias, obligaciones de diferimiento o requisitos técnicos capaces de modificar su viabilidad comercial.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.