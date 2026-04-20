Investigación Antidumping Sobre Papel Térmico De China

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Hoy, 20 de abril de 2026, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de Inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de rollos de papel térmico convertidos originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitante

La solicitante del inicio de la investigación antidumping es la empresa mexicana Papeles y Conversiones de México, S.A. de C.V.

Producto Investigado

Rollos de papel térmico convertidos o elaborados para su uso final. Se conocen comercialmente como rollos de papel térmico, rollos de papel térmico convertidos o elaborados para su uso final, rollos de papel térmico convertidos para cajas registradoras, rollo térmico para impresora de tickets y rollo de papel para máquinas de punto de venta. De manera técnica se llaman rollos de papel térmico sensitivo al calor, rollos de papel para impresión térmica directa y rollos de papel con recubrimiento químico para termo impresión.

Fracciones Arancelarias

El papel térmico objeto de investigación ingresa a territorio nacional por las fracciones 4809.90.99 y 4811.90.99 de la TIGIE.

Cálculo del Valor Normal

La Secretaría determinó el valor normal usando referencias de precios internos en China.

Período Investigado (Dumping)

La Secretaría de Economía determinó que el período investigado comprende del 1 de agosto del 2024 al 31 de julio del 2025. Es decir, las importaciones de estos meses serán las analizadas para determinar la posible existencia de dumping.

Período Analizado (Daño)

La Secretaría de Economía estableció que el período analizado comprende 1 de agosto del 2022 al 31 de julio del 2025. Dicho lapso de tiempo será usado para determinar si existe una amenaza de daño a la rama de producción nacional.

Fecha Límite

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 1 de junio de 2026, aunque puede solicitarse una prórroga.

Importadores Listados

Consulta la lista de empresas importadoras identificadas por la Secretaría de Economía en nuestra alerta legal sobre esta investigación antidumping.

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