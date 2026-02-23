Investigación Antidumping y Antidsubvenciones sobre Acero Laminado en Frío de China, Estados Unidos y Malasia

Hoy, 16 de febrero de 2026, la Secretaría de Economía publicó la resolución de inicio de la investigación antidumping sobre aceros laminados en frío de los Estados Unidos de América, Federación de Malasia y la República Popular China, y de la investigación antisubvención sobre aceros laminados en frío de los Estados Unidos de América, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitante

Ternium, S.A. de C.V.

Producto investigado

Los aceros laminados en frío o lámina de acero rolada en frío o lámina en frío, aleados o sin alear, sin chapar ni revestir, de espesor inferior a 4.75 milímetros (mm), independientemente del ancho -incluye inferior, igual o superior a 600 mm-. El producto investigado incluye a la lámina rolada en frío cruda y recocida, y puede presentarse en forma de rollos, hojas, tiras, flejes, cintas o cualquier otra

Fracción arancelaria:

Este producto ingresa bajo las fracciones arancelarias15.04, 7209.16.01, 7209.17.01, 7209.18.01, 7209.25.01, 7209.26.01, 7209.27.01, 7209.28.01, 7209.90.99, 7211.23.03, 7211.29.99, 7211.90.99, 7225.50.91 y 7226.92.06 de la TIGIE, así como aquellos productos al amparo de la Regla Octava, a través del Capítulo 98, fundamentalmente por las fracciones arancelarias 9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.03, 9802.00.04, 9802.00.06, 9802.00.07, 9802.00.10, 9802.00.12, 9802.00.13, 9802.00.14, 9802.00.15, 9802.00.17, 9802.00.19, 9802.00.20 y 9802.00.21 de la TIGIE.

Periodo investigado:

1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.

Periodo de análisis (Daño):

1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.

Fecha límite para presentar el formulario:

La fecha límite para presentar el formulario oficial de importadores y de exportadores es el 27 de marzo de 2026, aunque se puede solicitar una prórroga.

ANTIDUMPING (EE.UU, China y Malasia)

Determinación del valor normal:

Estados Unidos: La Secretaría determinó el valor normal en los Estados Unidos usando las referencias de precios del mercado interno estadounidense.

La Secretaría determinó el valor normal en los Estados Unidos usando las referencias de precios del mercado interno estadounidense. Malasia : La Secretaría determinó el valor normal en Malasia usando las referencias de precios del mercado interno malayo.

: La Secretaría determinó el valor normal en Malasia usando las referencias de precios del mercado interno malayo. China: Para la presente investigación, la Secretaría determinó que China es una economía de no mercado, por lo que determinó el valor normal usando a Brasil como país sustituto.

SUBVENCIONES (EE.UU.)

Subvenciones nacionales:

Section 232 tariffs on steel. Inflation Reduction Act. National Security Agreement (Golden share). Export – Loan Guarantee/Insured Loans from EXIM. Conservation Research and Development. Renewable Energy Research and Development. Industrial Demonstrations Program Revolutionizing Ore to Steel to Impact Emissions Payments for Specified Energy Property In lieu of Tax Credits. ARRA Section 1603 Qualifying Advanced Energy Project Credit

Subvenciones locales:

También hay programas de subsidios en Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Luisiana, Míchigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Nebraska, Nevada, Nueva York, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Washington.

Importadores listados en la investigación:

Si está interesado en la lista de productores y exportadores, consulte nuestra alerta legal sobre esta investigación antidumping.

¿Necesitas más información?

VTZ es un despacho especializado en Comercio Exterior y Aduanas con amplia experiencia en investigaciones antidumping y antisubvenciones. Para más información, contacta a nuestros miembros clave:

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.