ARTICLE
9 January 2026

Investigación Antidumping sobre Manzanas de Estados Unidos

VT
Vazquez Tercero & Zepeda

Contributor

Vazquez Tercero & Zepeda logo
Vázquez Tercero & Zepeda (VTZ) is a leading Mexican law firm specialized in international trade and customs. With over 50 years of experience, our firm offers comprehensive advice on complex legal matters, helping companies navigate domestic and international challenges with tailor-made solutions.
Explore Firm Details
Hoy, 7 de enero de 2026, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de manzana...
Mexico International Law
Adrian Vazquez,Emilio Arteaga Vazquez, and Verónica Vázquez
Your Author LinkedIn Connections
Adrian Vazquez’s articles from Vazquez Tercero & Zepeda are most popular:
  • in South America
  • in South America
  • with readers working within the Automotive industries
Vazquez Tercero & Zepeda are most popular:
  • within Real Estate and Construction and Corporate/Commercial Law topic(s)

Hoy, 7 de enero de 2026, la Secretaría de Economía publicó la  Resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de manzana originarias de los Estados Unidos de América, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitante

La empresa solicitante del inicio de la investigación antidumping es Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, A.C.

Producto investigado

Manzanas rojas, amarillas, verdes o combinaciones de estos colores, en todas sus variedades de tamaño (pequeñas, medianas, grandes) y sabor (dulce, dulce-ácido o ácido).

Fracción arancelaria:

Este producto ingresa bajo la fracción arancelaria 0808.10.01 de la TIGIE.

Determinación del valor normal:

La Secretaría consideró procedente calcular el valor normal conforme a la metodología de valor reconstruido debido a que consideró que las ventas internas en los Estados Unidos no están dadas en el curso de operaciones comerciales normales.

Periodo investigado (Dumping):

1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.

Periodo de análisis (Daño):

1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.

Fecha límite para presentar el formulario:

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 17 de febrero de 2025, aunque puede solicitarse una prórroga

Importadores listados en la investigación:

Si tienes interés en conocer la lista de productores y exportadores listados en esta investigación, consulta nuestra  alerta legal sobre esta investigación antidumping.

¿Necesitas más información?

VTZ es un despacho especializado en Comercio Exterior y Aduanas con 50 años de experiencia. Para más información, contacta a nuestros miembros clave en investigaciones antidumping:

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Adrian Vazquez
Adrian Vazquez
Photo of Emilio Arteaga Vazquez
Emilio Arteaga Vazquez
Photo of Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More