Investigación Antidumping sobre Manzanas de Estados Unidos

Hoy, 7 de enero de 2026, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de manzana originarias de los Estados Unidos de América, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitante

La empresa solicitante del inicio de la investigación antidumping es Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, A.C.

Producto investigado

Manzanas rojas, amarillas, verdes o combinaciones de estos colores, en todas sus variedades de tamaño (pequeñas, medianas, grandes) y sabor (dulce, dulce-ácido o ácido).

Fracción arancelaria:

Este producto ingresa bajo la fracción arancelaria 0808.10.01 de la TIGIE.

Determinación del valor normal:

La Secretaría consideró procedente calcular el valor normal conforme a la metodología de valor reconstruido debido a que consideró que las ventas internas en los Estados Unidos no están dadas en el curso de operaciones comerciales normales.

Periodo investigado (Dumping):

1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.

Periodo de análisis (Daño):

1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.

Fecha límite para presentar el formulario:

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 17 de febrero de 2025, aunque puede solicitarse una prórroga

Importadores listados en la investigación:

Si tienes interés en conocer la lista de productores y exportadores listados en esta investigación, consulta nuestra alerta legal sobre esta investigación antidumping.

