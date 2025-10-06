Investigación Antidumping sobre Tornillos o Pernos Roscados de Acero de China

Hoy, 2 de octubre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución por la que se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de tornillos...

Hoy, 2 de octubre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución por la que se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de tornillos o pernos roscados de acero originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, en el Diario Oficial de la Federación. En esta publicación, te compartimos los principales detalles en lo que respecta al alcance de producto, la clasificación arancelaria, el período de investigación, entre otras cosas.

Solicitantes

Las empresas solicitantes del inicio de la investigación antidumping son Clavos Nacionales México, S.A. de C.V., y Clavos Nacionales C.N., S.A. de C.V.

Producto investigado

Tornillos o pernos roscados de acero con diámetro de 3.175 milímetros, o 1/8 pulgada a 50.8 mm o 2 pulgadas, y longitud igual o superior de 6.35 mm o 1/4 de pulgada.

Fracción arancelaria:

Este producto ingresa bajo las fracciones arancelarias 7318.15.04 y 7318.15.99 de la TIGIE

Determinación del valor normal:

La Secretaría decidió utilizar referencias de precios en el mercado interno chino para calcular el valor normal.

Periodo investigado (Dumping):

1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

Periodo de análisis (Daño):

1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

Fecha límite para presentar el formulario:

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 11 de noviembre de 2025, aunque puede solicitarse una prórroga

Importadores listados en la investigación:

Si tienes interés en conocer la lista de productores y exportadores listados en esta investigación, consulta nuestra alerta legal sobre esta investigación antidumping.

