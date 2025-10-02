Investigación Antidumping sobre Cable de Acero de Malasia y Vietnam

Hoy, 30 de septiembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución por la de inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de cables de acero originarias...

Hoy, 30 de septiembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución por la de inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de cables de acero originarias de la Federación de Malasia y la República Socialista de Vietnam, en el Diario Oficial de la Federación. En esta publicación, te compartimos los principales detalles en lo que respecta al alcance de producto, la clasificación arancelaria, el período de investigación, entre otras cosas.

Solicitante

Las empresa solicitante del inicio de la investigación antidumping es Deacero S.A.P.I. de C.V.

Producto investigado

El cable de acero es un conjunto de torones torcidos longitudinalmente de forma helicoidal alrededor de un alma. El alambre de acero es el componente básico del cable de acero. El diámetro de los cables objeto de investigación abarca de 3.18 a 79.38 milímetros, o 1/8 a 3 1/8 pulgadas. En inglés, se conocen como: steel wire rope, elephant wire rope, cross laid wire rope, parrallel laid wire rope, compacted/swaged wire rope, non rotating wire rope, entre otros.

Fracción arancelaria:

Este producto ingresa bajo las fracciones arancelarias 7312.10.01, 7312.10.05, 7312.10.07 y 7312.10.99 de la TIGIE

Determinación del valor normal:

La Secretaría usó referencias de precios de ventas en el mercado interno de ambos países para calcular el valor normal.

Periodo investigado (Dumping):

1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

Periodo de análisis (Daño):

1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

Fecha límite para presentar el formulario:

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 7 de noviembre de 2025, aunque puede solicitarse una prórroga

Importadores listados en la investigación:

Si tienes interés en conocer la lista de productores y exportadores listados en estea investigación, consulta nuestra alerta legal sobre esta investigación antidumping.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.