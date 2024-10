Recent Modifications to Foreign Trade Rules to Impact IMMEX Companies in Mexico

On October 14, 2024, the Second Resolution of Modifications to the General Rules of Foreign Trade for 2024 (Rules) and its Annexes 1, 2, 5, and 24 was published in the Official Gazette of the Federation. Of significance is the establishment of an obligation for companies that are registered in the Business Certification Scheme (Certified Companies) to keep control of inventory through an automated system as found in the terms of a new Section C of Annex 24, which was added due to the modification of the Rules.



The recently added Section C of Annex 24, establishes the "minimum information that the automated inventory control system must contain for companies that are registered in the Business Certification Scheme," specifying that the system must receive by electronic means and within a period of 48 hours, the information referred to in Section A of Annex 24 itself, which must be obtained from the company's corporate system. The rest of the information must be received no later than at the time of payment of the corresponding customs declaration.



The above implies that those IMMEX Companies [1]that are registered in the Business Certification Scheme, such as Certification under the VAT and IEPS modality in any of its categories (A, AA, and AAA) must verify that their inventory control system o has the necessary interfaces so that (i) its corporate management or resource administration system provides the minimum information on its operations referred to in Section A of Annex 24, which must be reflected in a period that does not exceed 48 hours; and (ii) the remaining information on foreign trade operations is received no later than the time of payment of the respective customs declarations.



Furthermore, Section C of Annex 24 sets an additional obligation for Certified Companies that will allow customs authorities online access to its automated inventory control system, for which the username and password that grant access to the system must be provided in writing to customs authorities.



To comply with the above, there is a period of one month from the effective date of the modification, which expires on November 15, 2024.



Failure to comply with the above obligations may result in the suspension and eventual cancellation of the Certification, and in the particular case of the cancellation of the Certification under the VAT and IEPS modality of an IMMEX company, in the payment of the value added tax for temporary import operations.





1 Companies authorized to operate in Mexico under the "Manufacturing, Maquiladora and Exportation Services Industries" Program

El pasado 14 de Octubre fue publicada en la Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024 y sus Anexos 1, 2, 5 y 24. Por resultar de su interés, destacamos el establecimiento de la obligación para las empresas que cuenten con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas (Empresas Certificadas), de llevar el control de inventarios mediante un sistema automatizado en los términos del Anexo 24, Apartado C de las citadas Reglas, mismo que fue agregado con motivo de la modificación que nos ocupa.



Al respecto, el Apartado C del Anexo 24 que fue agregado, establece la "Información mínima que deberá contener el sistema automatizado de control de inventarios para empresas que cuentan con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas", precisando que dicho sistema deberá recibir de manera electrónica y dentro de un plazo máximo de 48 horas, la información a que se refiere el Apartado A del propio Anexo 24, la cual deberá obtenerse de manera obligatoria del sistema corporativo de la empresa. El resto de la información deberá recibirse a más tardar al momento del pago del pedimento aduanero correspondiente.



Lo anterior implica que aquellas empresas IMMEX [1]que cuenten con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, como lo es la Certificación bajo la modalidad de IVA e IEPS en cualquier de sus rubros (A, AA y AAA) deberán verificar que sus sistema de control de inventarios cuente con las interfases necesarias para que (i) su sistema corporativo de gestión o administración de recursos proporcione la información mínima de sus operaciones a que se refiere el Apartado A del Anexo 24, la cual deberá reflejarse en un plazo que no exceda de 48 horas; y (ii) se reciba la información restante de las operaciones de comercio exterior a más tardar al momento del pago de los pedimentos aduaneros respectivos.



Aunado a lo anterior, en el citado Apartado C del Anexo 24 se establece como obligación adicional para el obligado, la de permitir a la autoridad aduanera el acceso en línea a su sistema automatizado de control de inventarios, para lo cual se deberán proporcionar mediante escrito libre dirigido a las autoridades aduaneras, el usuario y contraseña que otorguen acceso al sistema.



Para cumplir con lo anteriormente señalado, se cuenta con el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de la modificación, el cual vence el próximo 15 de noviembre de 2024.



El incumplimiento de las obligaciones que han quedado precisadas podría derivar en la suspensión y eventual cancelación de la Certificación, y tratándose de la cancelación de la Certificación bajo la modalidad de IVA e IEPS de una empresa IMMEX, en el pago del impuesto al valor agregado por las operaciones de importación temporal.





1 Empresas que cuenta con autorización para operar al amparo del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.