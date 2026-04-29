Acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica mexicana: se cierra la llave al acero extranjero

El 29 de abril de 2026, la presidenta, Claudia Sheinbaum, firmó el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana como parte del Plan México. Este acuerdo...

Article Insights

Adrian Vazquez’s articles from Vazquez Tercero & Zepeda are most popular: in South America Vazquez Tercero & Zepeda are most popular: within Intellectual Property, Media, Telecoms, IT, Entertainment and Antitrust/Competition Law topic(s)

El 29 de abril de 2026, la presidenta, Claudia Sheinbaum, firmó el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana como parte del Plan México. Este acuerdo, según el Gobierno Federal, constituye un instrumento para fortalecer la producción nacional de acero y consolidar cadenas de suministro internas. El eje central del mensaje presidencial es claro: el acero que compre el gobierno debe ser, prioritariamente, acero producido en México.

El acuerdo fue suscrito entre 19 instituciones del Gobierno Federal y tres cámaras empresariales: la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Este acuerdo marca un nuevo enfoque de política industrial activa vinculada directamente a las compras del sector público. Conoce más detalles aquí.

Objeto estratégico del acuerdo

De manera general, el acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica mexicana busca fortalecer la producción nacional de productos acereros, reducir la dependencia de importaciones, proteger el empleo y las inversiones del sector siderúrgico, y vincular la política de compras públicas con una estrategia industrial y de sustitución de importaciones.

Desde la perspectiva gubernamental, se trata de un mecanismo para que “donde el gobierno compra, el pueblo gana”, alineando desarrollo industrial con bienestar social. En este sentido, el sector de la construcción consume alrededor del 60% del acero que se utiliza a nivel nacional.

Además, la CANACERO estima que la industria siderúrgica representa cerca de 90 mil empleos directos e indirectos para el país. En adición, se estima que el Gobierno Federal usará alrededor de 150 mil toneladas de acero de refuerzo y 50 mil toneladas de acero estructural para el programa de infraestructura tan solo en 2026.

Ejes centrales del acuerdo

Compras públicas

Este eje establece mecanismos para priorizar contenido nacional en adquisiciones gubernamentales de acero, mediante mesas de trabajo entre dependencias y productores, encuentros de negocio entre compradores públicos y siderúrgicas, e incentivos (puntos y porcentajes) en licitaciones para favorecer acero nacional y criterios de sostenibilidad.

En la práctica, este nuevo acuerdo implica que las empresas proveedoras deberán acreditar origen nacional y capacidad de suministro para competir en obras públicas.

Política industrial

Desde una perspectiva de política industrial, el acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica mexicana representa una búsqueda por reducir las importaciones extranjeras. El consumo de acero en el país fue de aproximadamente 28 millones de toneladas en 2025, de las cuales un 50% provinieron del extranjero.

En consecuencia, el acuerdo referido constituye una estrategia explícita de sustitución de importaciones en un sector clave. Esto se puede traducir no sólo en priorizar los productos nacionales, sino también en una mayor persecución contra alegadas prácticas desleales de comercio (dumping y subvenciones) de otros países acereros.

En nuestra opinión, la firma del acuerdo puede dar lugar a un mayor escrutinio a las importaciones de acero asiático y un potencial incremento en las acciones de política comercial defensiva. Cabe destacar, la Secretaría de Economía ya cuenta con numerosas investigaciones antidumping y cuotas compensatorias sobre productos siderúrgicos de China, Vietnam y Malasia.

Financiamiento

El acuerdo contempla incentivos financieros para que proyectos de infraestructura incorporen acero mexicano, vinculando financiamiento público con contenido nacional.

Compromisos del sector privado

En cuanto a la participación de las empresas siderúrgicas nacionales, tal industria se comprometió a garantizar calidad de los productos, asegurar abasto suficiente y entregas oportunas, ofrecer precios competitivos en condiciones de mercado e impulsar una mayor incorporación de acero nacional en proyectos públicos.

Relevancia para empresas nacionales y extranjeras

Para empresas mexicanas, la firma del acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica abre una ventana estratégica de proveeduría al sector público y fortalece la certidumbre para inversiones en siderurgia y transformación del acero.

Para empresas extranjeras, en cambio, implica un intento por cerrar el flujo de importaciones y su participación en sectores clave. Será necesario evaluar reglas de origen, esquemas de producción en México y asociaciones locales.

Reflexiones

Este acuerdo representa un cambio estructural en la política de compras y en la política industrial mexicana, con efectos directos en comercio exterior, contratación pública y planeación de inversiones. Las empresas que participen en cadenas de suministro de infraestructura deberán anticipar ajustes en sus estrategias de abastecimiento, cumplimiento regulatorio y localización productiva. Desde una óptica de comercio exterior, el mensaje es claro: México apuesta por producir más acero en casa y comprarlo con recursos públicos.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.