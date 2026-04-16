El Senado de la República aprobó un proyecto de decreto que expide una nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica...

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El pasado 7 de abril el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicho decreto se remitió al Ejecutivo para su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A continuación, se resumen los puntos más relevantes del decreto que expide la Ley:

A. Objeto y Propósito General

La ley tiene como base los siguientes objetivos fundamentales:

Regular los mecanismos de inversión para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica

Promover la participación conjunta y coordinada de los sectores público, privado y social

Fortalecer la Soberanía Nacional bajo los principios de los artículos 25 y 134 de la Constitución

Garantizar certeza jurídica, transparencia y seguridad en los esquemas de inversión





B. Sectores Prioritarios

La ley identifica los siguientes sectores como prioritarios para la inversión en infraestructura:

Comunicaciones y transportes

Agua y medio ambiente

Energía

Salud y educación

Desarrollo urbano y turístico

Parques industriales y tecnologías

Competitividad nacional





C. Instrumentos Principales

La ley contempla dos tipos de esquemas para los proyectos de infraestructura:

I. Vehículos de Propósito Específico (VPE)



Pueden constituirse como fideicomisos públicos o privados, sociedades anónimas, mandatos u otras figuras jurídicas

Participan de manera conjunta o separada los sectores público, privado y social

Tienen por objeto exclusivo la inversión o financiación de proyectos de desarrollo con bienestar

Pueden emitir certificados bursátiles fiduciarios o instrumentos de deuda

II. Esquemas de Participación Mixta



Contratación de Largo Plazo: El sector privado/social participa en financiamiento, construcción, operación y mantenimiento a cambio de pagos periódicos vinculados a estándares de desempeño

Inversión Mixta: Participación conjunta compartiendo riesgos, costos, inversiones y beneficios

Se mantienen otros esquemas previstos en leyes sectoriales (energía, hidrocarburos, etc.)





El consejo se constituye como el órgano rector de la planeación y supervisión de las inversiones, con la siguiente estructura:

Órgano consultivo permanente, sin personalidad jurídica ni patrimonio propios

Presidido por el Ejecutivo Federal

Integrado por titulares de: SHCP, SEMARNAT, SEDENA, SEMAR, SENER, SE, SICT, Secretaría Anticorrupción, Consejería Jurídica, SEDATU y BANOBRAS

Invitados permanentes (con voz, sin voto): Bienestar, Turismo, CONAGUA, FONATUR, CAPUFE, entre otros





E. Atribuciones del Consejo

Las principales atribuciones del consejo serán:

Definir prioridades de inversión en infraestructura estratégica

Determinar la elegibilidad y procedencia de proyectos

Aprobar la estrategia nacional de inversiones

Emitir opiniones sobre viabilidad financiera, económica y social

Revocar la viabilidad de proyectos

Conformar Comités Técnicos especializados





F. Procedimientos previstos en Ley

Los proyectos de infraestructura deberán transitar por las siguientes etapas para acceder a los esquemas previstos en la ley:

Presentación: Los interesados someten proyectos al Consejo Elegibilidad: El Consejo analiza viabilidad técnica, jurídica, económica, financiera y social Procedencia: Determinación para incorporarse a un VPE Licitación: Proceso competitivo con principios de legalidad, transparencia e imparcialidad Contrato de Inversión Estratégica: Plazo mínimo de 4 años y máximo de 40 años

G. Apoyos y Beneficios

Los beneficios previstos en la ley para estas inversiones son:

Acceso a Vehículos de Propósito Específico para optimizar estructura financiera

Establecer un esquema de garantías del Gobierno Federal, Banca de Desarrollo o multilateral

Estímulos fiscales para fomentar proyectos

Convenios de colaboración con Entidades Federativas y Municipios

Pagos por diferimiento en contratos (no mayores a la tasa de prórroga de créditos fiscales)

H. Disciplina Presupuestaria y Fiscal

En materia de control y transparencia, la ley establece los siguientes principios y mecanismos aplicables a la ejecución de los proyectos:

Principio de máxima publicidad en toda la información de los proyectos

Los contratistas deben permitir visitas de verificación e inspección

La SHCP reportará trimestralmente el avance de proyectos

El incumplimiento se sanciona conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Las responsabilidades administrativas son independientes de las civiles y penales

I. Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)

La iniciativa propone las siguientes modificaciones a la LFPRH con el fin de alinear el marco presupuestario a los nuevos esquemas de inversión:

La Ley no es fuente autónoma de asignación presupuestaria ni autorización de gasto. Los proyectos se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Los compromisos plurianuales tendrán carácter preferente en el Presupuesto





Artículo Modificación Art. 2 Nueva definición de "Proyectos para el Desarrollo con Bienestar" y ajuste al "Gasto Corriente Estructural" (incluye programas sociales universales, educación, salud y seguridad pública) Art. 9 Bis Obligación de reportar registros presupuestarios, pasivos y riesgos Art. 16 Presentar compromisos plurianuales para el ejercicio y los 5 años siguientes Art. 17 Elimina tratamiento especial de inversión de Pemex en equilibrio presupuestario Art. 21 Protege gastos de Proyectos de Bienestar ante ajustes por disminución de ingresos Art. 32 Registro presupuestal conforme a pagos de contratos estratégicos Art. 35 Bis Permite iniciar contrataciones sin suficiencia presupuestaria previa (por excepción) Art. 50 Incluye contratos de inversión estratégica en contratos plurianuales Art. 54 Límite de ADEFAS igual al monto de diferimientos del año anterior

Para la entrada en vigor y adecuación al nuevo marco normativo, la ley fija los siguientes plazos y condiciones:

180 días para emitir el Reglamento de la Ley

180 días para que la SHCP emita lineamientos

120 días para instalar el Consejo de Planeación Estratégica

Los proyectos iniciados en 2026 podrán presentarse al Consejo para acceder a los VPE

Proyectos anteriores podrán migrar a Esquemas de Participación Mixta previo acuerdo y aprobación del Consejo

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