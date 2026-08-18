Acciones de simplificación para trámites y servicios ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

CNANP-00-014-A

Autorización para realizar actividades turístico-recreativas dentro de Áreas Naturales Protegidas. Modalidad: Actividades turístico-recreativas con vehículos o unidades de transporte.

Se concentran los trámites para quedar como: Autorización o prórroga para realizar actividades turístico-recreativas dentro de Áreas Naturales Protegidas de competencia de la Federación. Homoclave del trámite: CNANP-00-014 Tiempo de respuesta: 30 días hábiles