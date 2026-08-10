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10 August 2026

Actualizaciones Sobre Los Polos De Desarrollo De Economía Circular

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Greenberg Traurig, LLP

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La SEMARNAT publicó actualizaciones significativas sobre los Polos de Desarrollo de Economía Circular en México, incluyendo la abrogación del Polo Parque Hidalgo tras una consulta ciudadana desfavorable y el establecimiento de un nuevo polo en Quintana Roo. Estos cambios afectan los beneficios fiscales y las obligaciones de reporte para desarrolladores y empresas participantes en estos proyectos de economía circular.
Mexico Environment
Erick Hernández Gallego,Luis Jorge Akle Arronte, and Paula Maria De Uriarte González
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Durante el mes de julio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”), publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) actualizaciones respecto a los cambios en la designación de los Polos de Desarrollo de Economía Circular establecidos en distintos puntos de la República, derivados del Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, publicado en el DOF el 4 de julio de 2025 (el “Decreto”).

I. Abrogación del Polo de Desarrollo Parque Hidalgo

El 23 de julio de 2026 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se abroga el acuerdo que contiene la declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, Parque Hidalgo (“Acuerdo de Abrogación”). La declaratoria se había publicado originalmente el 1 de agosto de 2025 en el DOF. Sin embargo, después de ejercicio consultivo voluntario de participación ciudadana dirigido a las personas habitantes de los municipios vinculados territorialmente con el proyecto, en el que el 63.1% del listado nominal se pronunció en contra, se determinó la inviabilidad social del proyecto.

La abrogación tiene efectos exclusivamente administrativos respecto del estatus del Polo de Desarrollo Parque Hidalgo por lo que las actuaciones que se hubieren iniciado al amparo de la declaratoria abrogada podrían requerir ajustes a la situación jurídica que resulte de la entrada en vigor del Acuerdo de Abrogación, según corresponda en cada caso.

El Acuerdo de Abrogación entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.

II. Nuevo Polo de Desarrollo en Quintana Roo

El 27 de julio de 2026 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se emite la Declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Quintana Roo (la “Declaratoria”). El predio designado se ubica en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, dentro del corredor Cancún-Puerto Morelos-Playa del Carmen.

Para obtener los beneficios fiscales otorgados, los desarrolladores y empresas beneficiadas deberán cumplir con las obligaciones en materia de reporte trimestral de aportaciones a la descontaminación, cumplimiento de metas de economía circular y de avances de sus respectivos proyectos, de acuerdo a lo previsto en el Decreto.

La Declaratoria entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.

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