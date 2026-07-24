Cuotas Para La Determinación Y Pago De La Cuota De Garantía De No Caducidad De Derechos De Aguas Nacionales Para El Ejercicio Fiscal 2026

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El 14 de julio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”), publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el oficio número 349-B-143 mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza a la Comisión Nacional del Agua (“CONAGUA”), bajo la figura de aprovechamientos, las cuotas por m³ necesarias para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad de derechos de aguas nacionales, para el ejercicio fiscal 2026.
Las nuevas cuotas para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad se establecen de la siguiente manera:
|Usos
|Zona de disponibilidad de agua
|Aguas superficiales
|Aguas subterráneas
|1
|2
|3
|4
|1
|2
|3
|4
|Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar:
|25.6326
|11.8006
|3.8692
|2.9588
|34.5392
|13.3693
|4.6550
|3.3838
|Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, destinadas a:
|Uso de agua potable
|0.7618
|0.3653
|0.1824
|0.0909
|0.7952
|0.3666
|0.2067
|0.0963
|Generación hidroeléctrica
|0.0087
|0.0087
|0.0087
|0.0087
|0.0087
|0.0087
|0.0087
|0.0087
|Acuacultura
|0.0064
|0.0032
|0.0015
|0.0006
|0.0069
|0.0032
|0.0015
|0.0006
|
Balnearios y centros recreativos
|0.0188
|0.0104
|0.0048
|0.0020
|0.0224
|0.0109
|0.0053
|0.0023
Las nuevas cuotas representan un aumento del 3.6% en relación con las cuotas determinadas para el ejercicio fiscal 2025.
Las cuotas para 2026 entraron en vigor el mismo día de su publicación en el DOF.
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