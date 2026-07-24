Cuotas Para La Determinación Y Pago De La Cuota De Garantía De No Caducidad De Derechos De Aguas Nacionales Para El Ejercicio Fiscal 2026

La SEMARNAT publicó las nuevas cuotas por metro cúbico para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad de derechos de aguas nacionales para el ejercicio fiscal 2026. Las cuotas varían según el tipo de uso del agua y la zona de disponibilidad, representando un incremento del 3.6% respecto al año anterior.

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El 14 de julio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”), publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el oficio número 349-B-143 mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza a la Comisión Nacional del Agua (“CONAGUA”), bajo la figura de aprovechamientos, las cuotas por m³ necesarias para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad de derechos de aguas nacionales, para el ejercicio fiscal 2026.

Las nuevas cuotas para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad se establecen de la siguiente manera:

Usos Zona de disponibilidad de agua Aguas superficiales Aguas subterráneas 1 2 3 4 1 2 3 4 Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar: 25.6326 11.8006 3.8692 2.9588 34.5392 13.3693 4.6550 3.3838 Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, destinadas a: Uso de agua potable 0.7618 0.3653 0.1824 0.0909 0.7952 0.3666 0.2067 0.0963 Generación hidroeléctrica 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 Acuacultura 0.0064 0.0032 0.0015 0.0006 0.0069 0.0032 0.0015 0.0006 Balnearios y centros recreativos 0.0188 0.0104 0.0048 0.0020 0.0224 0.0109 0.0053 0.0023



Las nuevas cuotas representan un aumento del 3.6% en relación con las cuotas determinadas para el ejercicio fiscal 2025.

Las cuotas para 2026 entraron en vigor el mismo día de su publicación en el DOF.

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