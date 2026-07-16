Article Insights

Erick Hernández Gallego’s articles from Greenberg Traurig, LLP are most popular: within Environment topic(s)

in South America

with readers working within the Automotive industries

El 18 de mayo de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Programa Nacional Hídrico 2026-2030 (“PNH”) a cargo de la Comisión Nacional del Agua (“CONAGUA”), el cual contiene los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional necesarias para lograr dichos objetivos e implementar las actividades previstas en el PNH. A continuación, se resumen los puntos más relevantes:

I. Diagnóstico

México recibe 1,464,734 hm³ anuales de precipitación; el volumen de agua renovable es de 471,713 hm³. El 95% del territorio norte y centro enfrenta estrés hídrico alto o muy alto. La Región Hidrológico-Administrativa (RHA) XIII Aguas del Valle de México presenta el mayor grado de presión: 128.7%. El 30% de los principales ríos monitoreados presenta algún grado de contaminación. De los 653 acuíferos del país, 286 carecen de disponibilidad. La cobertura nacional de agua potable es de 96.1% y la de alcantarillado de 95.2%, con rezagos significativos en zonas rurales. El tratamiento de aguas residuales municipales alcanzó el 68.1% en 2024.

II. Objetivos

El Programa establece cinco objetivos:

Fortalecer la gobernanza del agua mediante el mejoramiento del marco normativo, la supervisión del cumplimiento de concesiones y la eficiencia administrativa. Garantizar el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento para poblaciones urbanas y rurales. Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua en los sectores agrícola, industrial y de servicios. Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. Reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático en el sector hídrico.





III. Principales acciones por objetivo

i. Objetivo 1. Gobernanza y concesiones: Revisión de más de 500,000 títulos de concesión o asignación para corregir irregularidades y reincorporar volúmenes no utilizados al fondo de reserva nacional. Sustitución del REPDA por el Registro Público Nacional del Agua (REPNA). Implementación de la Ventanilla Digital Única de Trámites del Agua con reducción de tiempos de respuesta de 60 a 30 días. Atención al rezago de aproximadamente 150,000 trámites pendientes. Reforzamiento de la inspección y aplicación de sanciones, incluyendo clausuras y multas. Habilitación de portal de denuncias ciudadanas. Eliminación de la especulación en transmisiones de derechos y cambios de uso del agua. Desarrollo reglamentario derivado de las reformas a la LAN de diciembre de 2025.

ii. Objetivo 2. Acceso al agua y saneamiento: Construcción y rehabilitación de infraestructura hidráulica en localidades con rezago. Desarrollo de 16 proyectos estratégicos de abastecimiento de agua potable. Fomento del reúso de aguas residuales tratadas bajo principios de economía circular. Reconocimiento legal de sistemas comunitarios de agua y saneamiento. Desarrollo de planes maestros municipales.

iii. Objetivo 3. Uso eficiente: Programa Nacional de Tecnificación de Riego en 200,000 hectáreas en 13 distritos prioritarios. Reconversión de cultivos de acuerdo con la disponibilidad hídrica. Promoción de la devolución voluntaria de derechos de agua no utilizados en los sectores agrícola e industrial. Fomento de tecnologías ahorradoras y tratamiento de aguas residuales en la industria.

iv. Objetivo 4. Cuencas y acuíferos: Saneamiento prioritario de los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago mediante el programa Adopta un Río. Establecimiento de condiciones particulares de descarga. Determinación de caudales ecológicos. Actualización periódica de la disponibilidad media anual de cuencas y acuíferos. Actualización o emisión de vedas, reservas y zonas reglamentadas.

v. Objetivo 5. Cambio climático: Fortalecimiento del Servicio Meteorológico Nacional. Construcción y mantenimiento de obras de protección contra inundaciones. Atención de emergencias hidrometeorológicas. Emisión del Monitor de Sequía de México con recomendaciones de uso racional.

IV. Indicadores y metas 2030.

Indicador Línea base Meta 2030 Volumen de aguas nacionales recuperado (acumulado) 461 millones m³ (2025) 3,000 millones m³ Trámites de concesiones concluidos (acumulado) 42,399 (2025) 242,399 Proyectos estratégicos de agua potable implementados 0% (2024) 100% (16 proyectos) Superficie tecnificada en distritos de riego prioritarios 0% (2024) 100% (200,000 ha) Sitios de monitoreo con calidad de agua aceptable o mejor 56.5% (2024) 57% Variación de habitantes protegidos contra inundaciones 0% / 1,439,126 hab. (2024) +175.5%

V. Fundamento normativo

El PNH está desarrollado en línea con los artículos 4°, 27 y 115 constitucionales; Ley de Aguas Nacionales; Ley General de Aguas; PND 2025-2030; PROMARNAT 2025-2030. En diciembre de 2025 se publicó un decreto que reforma la Ley de Aguas Nacionales; su desarrollo reglamentario es una acción prioritaria del Programa.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.