10 February 2026

Consumo máximo de hidroclorofluorocarbonos permitido en México para el periodo 2026 a 2030

El 23 de enero de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ("SEMARNAT") publicó en el Diario Oficial de la Federación...
Mexico Environment
Erick Hernández Gallego,Luis Jorge Akle Arronte, and Paula Maria De Uriarte González
El 23 de enero de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) los volúmenes máximos de consumo permitido de hidroclorofluorocarbonos (“HCFC”) en México para el periodo 2026 a 2030, en el marco del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (el “Protocolo”).

Los HCFC son gases ampliamente utilizados en distintas industrias como agentes refrigerantes y de limpieza. Sin embargo, estos dañan la capa de ozono y propician el calentamiento global, por lo que México suscribió el Protocolo en 1987, el cual busca eliminar totalmente su consumo para el 1 de enero de 2030, tomando como año base el 2013, según se presenta a continuación en toneladas métricas y en toneladas de potencial de agotamiento de ozono (“PAO”):

Sustancia

Consumo máximo permitido

2026

2027

2028

2029

2030

Ton. métricas

Ton. PAO

Ton. métricas

Ton. PAO

Ton. métricas

Ton. PAO

Ton. métricas

Ton. PAO

Ton. métricas

Ton. PAO

HCFC-22

3,798.10

208.90

3,465.45

190.60

2,461.81

135.4

2,238.18

123.1

0

0

HCFC-123

15.00

0.30

15.00

0.30

15.00

0.30

15.00

0.30

0

0

HCFC-124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HCFC-141b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HCFC-142b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totales

3,813.18

209.20

3,480.45

190.9

2,476.81

135.5

2,253.18

123.4

0

0

Para garantizar el cumplimiento con los nuevos volúmenes máximos de consumo permitido de HCFC, la SEMARNAT únicamente autorizará la importación de HCFC-22 y HCFC123 cuando no se rebasen los límites de consumo establecidos en el Acuerdo.

El presente Acuerdo entró en vigor el 24 de enero de 2026.

Authors
Photo of Erick Hernández Gallego
Erick Hernández Gallego
Photo of Luis Jorge Akle Arronte
Luis Jorge Akle Arronte
Photo of Paula Maria De Uriarte González
Paula Maria De Uriarte González
