Consumo máximo de hidroclorofluorocarbonos permitido en México para el periodo 2026 a 2030

El 23 de enero de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”) publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) los volúmenes máximos de consumo permitido de hidroclorofluorocarbonos (“HCFC”) en México para el periodo 2026 a 2030, en el marco del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (el “Protocolo”).

Los HCFC son gases ampliamente utilizados en distintas industrias como agentes refrigerantes y de limpieza. Sin embargo, estos dañan la capa de ozono y propician el calentamiento global, por lo que México suscribió el Protocolo en 1987, el cual busca eliminar totalmente su consumo para el 1 de enero de 2030, tomando como año base el 2013, según se presenta a continuación en toneladas métricas y en toneladas de potencial de agotamiento de ozono (“PAO”):

Sustancia Consumo máximo permitido 2026 2027 2028 2029 2030 Ton. métricas Ton. PAO Ton. métricas Ton. PAO Ton. métricas Ton. PAO Ton. métricas Ton. PAO Ton. métricas Ton. PAO HCFC-22 3,798.10 208.90 3,465.45 190.60 2,461.81 135.4 2,238.18 123.1 0 0 HCFC-123 15.00 0.30 15.00 0.30 15.00 0.30 15.00 0.30 0 0 HCFC-124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HCFC-141b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HCFC-142b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales 3,813.18 209.20 3,480.45 190.9 2,476.81 135.5 2,253.18 123.4 0 0

Para garantizar el cumplimiento con los nuevos volúmenes máximos de consumo permitido de HCFC, la SEMARNAT únicamente autorizará la importación de HCFC-22 y HCFC123 cuando no se rebasen los límites de consumo establecidos en el Acuerdo.

El presente Acuerdo entró en vigor el 24 de enero de 2026.

