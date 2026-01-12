Consulta pública del Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, sobre los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros

El 2 de enero de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ("SEMARNAT") publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso de consulta pública del proyecto...

El 2 de enero de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso de consulta pública del proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros (el “Aviso”).

La NOM- 157-SEMARNAT-2009 establece los requisitos que aquellos que generen o posean residuos mineros deben seguir al momento de formular y aplicar planes de manejo integral de residuos mineros, a través de procesos que permitan prevenir la generación y valorización de los residuos. El proyecto de modificación se puede resumir en los siguientes puntos:

i. Actualización del listado de residuos mineros, para incluir residuos propios de la actividad minera que antes no estaban previstos en la NOM y excluir aquellos que no son exclusivos de los procesos mineros.

ii. Inclusión de la opción de realizar un estudio integral para la caracterización de los residuos mineros, con el fin de generar información detallada y precisa que permita prever posibles daños ambientales.

iii. Inclusión de criterios generales que rigen las actividades de manejo integral de residuos.

iv. Actualización del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas aplicable a las actividades relacionadas con la generación y gestión de residuos mineros.

