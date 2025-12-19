México presenta su Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0

El 18 de noviembre de 2025, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, presentó la Contribución Determinada a Nivel Nacional ("NDC") 3.0 de México...

El 18 de noviembre de 2025, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, presentó la Contribución Determinada a Nivel Nacional (“NDC”) 3.0 de México, en el marco de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (“COP30”), celebrada en Belém do Pará, Brasil. A continuación, se resumen los puntos más relevantes:

I. Reducción de gases de efecto invernadero:

México se comprometió a reducir en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2035, fijando máximos de emisiones netas de 404 MtCO₂e de forma no condicionada y de 363 MtCO₂e condicionadas a apoyo internacional, con la meta de llegar a cero emisiones netas en 2050.

II. Compromiso de adaptación al cambio climático:

México se comprometió a publicar “en el menor plazo posible” la primera Política Nacional de Adaptación, la cual estará diseñada para fortalecer las capacidades de respuesta ante conflictos socioambientales derivados de los efectos del cambio climático, que puedan generar afectaciones sociales, económicas y ambientales.

III. Transición a un modelo de desarrollo “más justo, incluyente y sostenible”:

Por primera vez incorpora un componente específico de pérdidas y daños, donde el desplazamiento climático y la movilidad humana se colocan como eje prioritario, y refuerza las líneas de adaptación, transición energética, economía circular, conservación del 30% del territorio al 2030 y protección de selvas, bosques y manglares.

IV. Incorporación de bioenergía para la disminución de emisiones:

Contempla los residuos de materia orgánica y residuos domésticos, comerciales, industriales, de microorganismos y de enzimas como fuentes alternativas de energía que generan menos emisiones de gases de efecto invernadero.

V. Componente de entorno habilitador y medios de implementación:

Para poder implementar efectivamente la NDC 3.0, México se compromete a detonar acciones concretas para fomentar el financiamiento, fortalecer las capacidades de todos los niveles de gobierno y realizar otras acciones en materia de reforma regulatoria.

Puede consultarse el documento completo haciendo clic aquí.

