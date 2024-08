ARTICLE Norma Oficial Mexicana que establece los límites de contaminación radioactiva y criterios para su control Sy Santamarina y Steta S.C. More Contributor La NOM establece límites permisibles de contaminación radiactiva tanto superficial como suspendida en el aire, abarcando todas las instalaciones nucleares y radiactivas del país.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.