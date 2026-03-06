Avances en el Proceso de Reforma Constitucional sobre Jornada Laboral en México

Greenberg Traurig, LLP has more than 3000 attorneys across 51 locations in the United States, Europe, the Middle East, Latin America, and Asia. The firm’s broad geographic and practice range enables the delivery of innovative and strategic legal services across borders and industries. Recognized as a 2025 BTI “Best of the Best Recommended Law Firm” by general counsel for trust and relationship management, Greenberg Traurig is consistently ranked among the top firms on the Am Law Global 100, NLJ 500, and Law360 400. Greenberg Traurig is also known for its philanthropic giving, culture, innovation, and pro bono work. Web: www.gtlaw.com.
La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría tanto en lo general como en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de reducir la jornada laboral máxima semanal de 48 a 40 horas.
El dictamen fue remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional. Esto implica que la reforma deberá ser aprobada por al menos 17 congresos locales para poder ser promulgada.
La intervención de los congresos locales es fundamental, ya que la aprobación del Congreso de la Unión, por sí sola, no basta para modificar la Constitución. Es indispensable que la mayoría de los congresos de los estados y de la Ciudad de México otorguen su aval.