Avances en el Proceso de Reforma Constitucional sobre Jornada Laboral en México

La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría tanto en lo general como en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de reducir la jornada laboral máxima semanal de 48 a 40 horas.

El dictamen fue remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional. Esto implica que la reforma deberá ser aprobada por al menos 17 congresos locales para poder ser promulgada.

La intervención de los congresos locales es fundamental, ya que la aprobación del Congreso de la Unión, por sí sola, no basta para modificar la Constitución. Es indispensable que la mayoría de los congresos de los estados y de la Ciudad de México otorguen su aval.