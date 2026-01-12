Incremento al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el 2026

El 8 de enero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los nuevos valores para la Unidad de Medida y Actualización (en adelante "UMA") que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2026, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley para Determinar la Unidad de Medida y Actualización.

Los valores de la UMA para el 2026 serán los siguientes:

Año Diario Mensual Anual 2026 $117.31 MXN $3,566.22 MXN $42,794.64 MXN

La variación de la UMA del año 2025 es de +3.69%.

La UMA es una referencia económica que sirve como base para calcular los pagos, obligaciones o multas que se le deben al gobierno, ya sea bajo la ley federal o local. Su valor actualizado se publica anualmente.

La UMA fue adoptada como referencia económica en 2016. Antes de esto, el salario mínimo se utilizaba para calcular las obligaciones de pago y las sanciones. Cualquier referencia al salario mínimo que se mantenga en la legislación o el sistema legal y que no esté relacionada con la relación de trabajo o remuneración por el servicio personal subordinado, se entenderá como una referencia a la UMA, que será el nuevo valor que se debe considerar para pago de obligaciones según las leyes federales y estatales.

En consecuencia, es importante que las empresas revisen sus contratos individuales y colectivos de trabajo para determinar cómo afectará la UMA a los beneficios de seguridad social acordados por las partes. Del mismo modo, las empresas deben ajustar sus prácticas de nómina para cumplir con los requisitos relacionados con la UMA.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.