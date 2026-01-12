ARTICLE
12 January 2026

Incremento al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el 2026

LM
Littler Mendelson

Contributor

Littler Mendelson logo
Mexico Employment and HR
David E. Leal González and Alondra Valdez Padilla
El 8 de enero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los nuevos valores para la Unidad de Medida y Actualización (en adelante "UMA") que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2026, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley para Determinar la Unidad de Medida y Actualización.

Los valores de la UMA para el 2026 serán los siguientes:

Año

Diario

Mensual

Anual

2026

$117.31 MXN

$3,566.22 MXN

$42,794.64 MXN

La variación de la UMA del año 2025 es de +3.69%.

La UMA es una referencia económica que sirve como base para calcular los pagos, obligaciones o multas que se le deben al gobierno, ya sea bajo la ley federal o local. Su valor actualizado se publica anualmente.

La UMA fue adoptada como referencia económica en 2016. Antes de esto, el salario mínimo se utilizaba para calcular las obligaciones de pago y las sanciones. Cualquier referencia al salario mínimo que se mantenga en la legislación o el sistema legal y que no esté relacionada con la relación de trabajo o remuneración por el servicio personal subordinado, se entenderá como una referencia a la UMA, que será el nuevo valor que se debe considerar para pago de obligaciones según las leyes federales y estatales.

En consecuencia, es importante que las empresas revisen sus contratos individuales y colectivos de trabajo para determinar cómo afectará la UMA a los beneficios de seguridad social acordados por las partes. Del mismo modo, las empresas deben ajustar sus prácticas de nómina para cumplir con los requisitos relacionados con la UMA.

