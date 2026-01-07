Reforma Laboral: Nuevos salarios mínimos y semana laboral de 40 horas

El Gobierno de México ha anunciado dos medidas importantes que remodelarán el panorama laboral para el próximo año: un aumento del salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026, y el anuncio formal de la próxima reforma constitucional que reducirá gradualmente la semana de trabajo de 48 a 40 horas. Ambas medidas requieren una revisión interna inmediata por parte de los empleadores. Conoce los detalles aquí:

Aumento del salario mínimo

El salario mínimo aumentará de tanto en la zona general como en la zona fronteriza norte. Las empresas deben actualizar sus tablas salariales, los contratos de trabajo y las previsiones presupuestarias en consecuencia:

Zona general: +13% de 278.80 MXN a 315.04 MXN al día.

Zona fronteriza norte: +5% de 409.80 MXN a 440.87 MXN al día.

Anuncio de reforma constitucional: transición a la semana laboral de 40 horas

Con la finalidad de proteger la salud de los trabajadores, mejorar el equilibrio entre vida laboral y personal, y reducir la fatiga y accidentes de trabajo, se anunció formalmente la propuesta de reforma constitucional respecto de la semana laboral. La propuesta, acordada por el Gobierno, las asociaciones empresariales, los representantes sindicales y la Academia, se someterá al Congreso para su debate y aprobación.

Se espera que la reforma se discuta y aprueba a la brevedad para que entre en vigor el 1 de mayo de 2026 y que a partir del 1 de enero de 2027 inicie la reducción gradual de jornada laboral. Esta reducción gradual será de la forma siguiente:

AÑO JORNADA LABORAL SEMANAL 2025 48 HORAS 2026 ENTRADA EN VIGOR Y TRANSICIÓN 2027 46 HORAS 2028 44 HORAS 2029 42 HORAS 2030 40 HORAS

Puntos clave de la reforma laboral

Algunos puntos clave adicionales en la reforma laboral son los siguientes:

No se permitirá ninguna reducción en los salarios ni en las prestaciones.

Se prohibirán las horas extras para los trabajadores menores de 18 años.

La jornada laboral diaria (horario regular + horas extras) no podrá exceder las 12 horas

Será obligatorio que los patrones se inscriban en un sistema de registro electrónico de la jornada laboral a cargo de la Secretaría del Trabajo.

¿Qué sigue para los empleadores?

A partir de lo anterior, en VTZ observamos que algunas acciones pertinentes que deberán tomar las empresas son las siguientes:

Actualizar las tablas salariales y las estructuras de nóminas para 2026.

Evaluar el impacto operativo de la reducción de la jornada semanal.

Rediseñar los turnos, las rotaciones y los periodos de descanso.

Identificar los puestos con un uso intensivo de horas extras.

Prepararse para el control electrónico obligatorio del tiempo.

Formar a los directivos y a los equipos de RR. HH. sobre los nuevos límites y requisitos de cumplimiento.

Originally published December 3, 2025.

