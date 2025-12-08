ARTICLE
8 December 2025

Aumento Del Salario Mínimo Para 2026

VW
Von Wobeser y Sierra, S.C.

Contributor

Von Wobeser y Sierra, S.C. logo

Von Wobeser y Sierra, S.C. was founded in 1986, with the principles of excellence and integrity as its cornerstones. Composed of seventeen different practices, six industry groups and one desk, the firm is full-service, offering a wide spectrum of legal services.

Explore Firm Details
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del Secretario del Trabajo y Previsión Social, dió a conocer este miércoles durante la conferencia de prensa matutina el incremento del 13% al salario mínimo general para 2026, el cual pasará de $278.80 a los $315.04 pesos diarios.
Mexico Employment and HR
Rafael Vallejo,Adrián Castillo,Sarah Gibert
+5 Authors
Rafael Vallejo’s articles from Von Wobeser y Sierra, S.C. are most popular:
  • within Employment and HR topic(s)
  • in South America
  • in South America
  • in South America
  • in South America
  • in South America
Von Wobeser y Sierra, S.C. are most popular:
  • within Employment and HR, Criminal Law and Strategy topic(s)
  • with readers working within the Banking & Credit and Metals & Mining industries

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del Secretario del Trabajo y Previsión Social, dió a conocer este miércoles durante la conferencia de prensa matutina el incremento del 13% al salario mínimo general para 2026, el cual pasará de $278.80 a los $315.04 pesos diarios. Este ajuste representará un ingreso mensual de $9,582.47 pesos para la zona del salario mínimo general.

De igual formal, para la Zona Libre de la Frontera Norte se anunció un aumento del 5% respecto a los $419.88 pesos diarios vigentes, lo que elevará el salario mínimo diario a $440.87, equivalentes a $13,409.80 pesos mensuales.

El incremento a los salarios mínimos generales entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero del 2026, por lo cual es recomendable anticipar las posibles repercusiones de este ajuste, ya que dicho cambio podría influir en la revisión de estructuras salariales, negociaciones previstas en los contratos colectivos de trabajo y en otros compromisos laborales que, según cada caso, podrían requerir análisis y ajustes internos para asegurar una adecuada implementación y cum plimiento.

Para obtener más información, les compartimos el enlace de la publicación oficial del Gobierno Federal: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-anuncia-incremento-del-13-al-salario-minimo-general-en-2026

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Rafael Vallejo
Rafael Vallejo
Photo of Adrián Castillo
Adrián Castillo
Photo of Alejandra Arizpe
Alejandra Arizpe
Photo of Sarah Gibert
Sarah Gibert
Photo of Santiago Torres
Santiago Torres
Photo of Alejandro Pérez
Alejandro Pérez
Photo of Ana Ruiz
Ana Ruiz
Photo of Ricardo Rosas
Ricardo Rosas
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More