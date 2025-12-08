Aumento Del Salario Mínimo Para 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del Secretario del Trabajo y Previsión Social, dió a conocer este miércoles durante la conferencia de prensa matutina el incremento del 13% al salario mínimo general para 2026, el cual pasará de $278.80 a los $315.04 pesos diarios. Este ajuste representará un ingreso mensual de $9,582.47 pesos para la zona del salario mínimo general.

De igual formal, para la Zona Libre de la Frontera Norte se anunció un aumento del 5% respecto a los $419.88 pesos diarios vigentes, lo que elevará el salario mínimo diario a $440.87, equivalentes a $13,409.80 pesos mensuales.

El incremento a los salarios mínimos generales entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero del 2026, por lo cual es recomendable anticipar las posibles repercusiones de este ajuste, ya que dicho cambio podría influir en la revisión de estructuras salariales, negociaciones previstas en los contratos colectivos de trabajo y en otros compromisos laborales que, según cada caso, podrían requerir análisis y ajustes internos para asegurar una adecuada implementación y cum plimiento.

Para obtener más información, les compartimos el enlace de la publicación oficial del Gobierno Federal: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-anuncia-incremento-del-13-al-salario-minimo-general-en-2026

