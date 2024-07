ARTICLE Reforma a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a las Víctimas con relación a las jornadas laborales GT Greenberg Traurig More Contributor Nueva disposición al artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.