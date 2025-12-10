México implementa nuevo protocolo de inspección de subcontratación y anuncia aumento al salario mínimo para 2026

El panorama laboral de México está experimentando cambios debido a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ("STPS") introdujo un nuevo Protocolo de Inspección sobre Subcontratación.

Nuevo Protocolo de Inspección STPS sobre Subcontratación

El 24 de noviembre de 2025, la STPS publicó el Nuevo Protocolo de Inspección sobre Subcontratación. Este documento define los procedimientos y criterios que utilizará la autoridad para verificar el cumplimiento del régimen de servicios u obras especializadas, conforme a la reforma de 2021 que prohíbe la subcontratación general de personal. Bajo este régimen, solo se permite la subcontratación de servicios u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal del beneficiario.

El objetivo principal del protocolo es fortalecer la detección de acuerdos de subcontratación ilegales, esquemas irregulares sin el registro del REPSE ("Registro de Prestadoras de Servicios Especializados") y servicios especializados simulados. También establece la imposición de sanciones ante el incumplimiento.

Las inspecciones se realizarán mediante tres acciones principales:

Visitas de verificación REPSE: Para asegurar que las empresas que prestan servicios especializados están debidamente registradas. Inspecciones específicas de subcontratación: Para revisar a contratistas y beneficiarios involucrados en esquemas de subcontratación. Inspecciones ordinarias: Evaluación general de las condiciones laborales, normas de seguridad y salud, así como capacitación, poniendo especial atención en prácticas de subcontratación.

Las inspecciones buscarán cumplir cuatro objetivos clave:

Confirmar la existencia y validez del registro REPSE. Evaluar la legalidad operativa de los esquemas de subcontratación. Verificar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. Realizar una verificación "in situ" para asegurar que las actividades de los trabajadores estén alineadas con los términos del acuerdo de subcontratación.

Los inspectores revisarán documentos e "Indicadores de Cumplimiento", además de realizar entrevistas, ya sea en persona, de manera remota o al siguiente día hábil si es necesario.

Para reducir el riesgo de multas y sanciones, tanto proveedores como beneficiarios de servicios especializados deberían considerar la realización de diagnósticos preventivos basados en los indicadores del protocolo, así como implementar medidas de cumplimiento.

Aumento al Salario Mínimo para 2026

En una iniciativa para apoyar a los trabajadores mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la STPS, anunció un aumento del 13% al salario mínimo general para 2026. A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo diario será de $315.04 pesos (antes $278.80), equivalente a $9,582.47 pesos mensuales para la zona general.

En la Zona de la Frontera Norte, un aumento del 5% elevará el salario mínimo diario de $419.88 a $440.87 pesos, lo que equivale a $13,409.80 pesos mensuales.

Este ajuste salarial puede tener diversas implicaciones en las estructuras salariales, los contratos colectivos y otros compromisos laborales. Por ello, se recomienda a los empleadores revisar y actualizar sus políticas y acuerdos internos para facilitar la implementación y el cumplimiento de los nuevos estándares salariales.

