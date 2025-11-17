ARTICLE
17 November 2025

Nuevo Precedente Sobre Acoso Sexual Laboral Destaca La Importancia De Las Investigaciones Internas Con Perspectiva De Género

Von Wobeser y Sierra, S.C.

El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito resolvió que las denuncias de cuatro pasantes médicas, corroboradas en una investigación interna y ratificadas en juicio, constituyeron evidencia suficiente de acoso sexual laboral.
Mexico Employment and HR
Jessika Rocha,Sarah Gibert, and Alexa Mendivil
El criterio aislado publicado el 17 de octubre de 2025 resulta especialmente relevante para las empresas, pues fija un precedente sobre la forma en que deben conducirse las investigaciones internas y adoptarse las decisiones disciplinarias en casos de acoso sexual laboral. Un procedimiento debidamente documentado, sustentado en las políticas internas y aplicado con perspectiva de género, puede respaldar jurídicamente una decisión de separación laboral y fortalecer la defensa de la organización frente a eventuales impugnaciones.

El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito resolvió que las denuncias de cuatro pasantes médicas, corroboradas en una investigación interna y ratificadas en juicio, constituyeron evidencia suficiente de acoso sexual laboral. Destacó que la coherencia y persistencia de los testimonios acreditaban la credibilidad de las víctimas, sin requerir pruebas plenas o documentales, pues la coincidencia de las versiones y la gravedad de la conducta bastaban para justificar la rescisión laboral.

Para leer más, por favor dé clic aquí pa­ra descargar la nota completa en for­mato PDF.

