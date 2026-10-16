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16 October 2026

Notificación Y Retirada: Nuevas Disposiciones En El Reglamento De La LFDA

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El 24 de septiembre de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto por el que se reforma el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (la “LFDA”) en materia de medidas tecnológicas de protección y responsabilidad de intermediarios, incluyendo a Proveedores de Servicios de Internet (“ISP” por sus siglas en inglés) y Proveedores de Servicios en Línea (“OTT” por sus siglas en inglés) en materia de derecho de autor. El Decreto entrará en vigor a los 90 días hábiles siguientes a su publicación.

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