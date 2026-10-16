Notificación Y Retirada: Nuevas Disposiciones En El Reglamento De La LFDA

El 24 de septiembre de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto por el que se reforma el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (la “LFDA”) en materia de medidas tecnológicas de protección y responsabilidad de intermediarios, incluyendo a Proveedores de Servicios de Internet (“ISP” por sus siglas en inglés) y Proveedores de Servicios en Línea (“OTT” por sus siglas en inglés) en materia de derecho de autor. El Decreto entrará en vigor a los 90 días hábiles siguientes a su publicación.

Leer más en PDF

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.