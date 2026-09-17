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17 September 2026

Nuevo Reglamento para la Determinación y Pago de la Cuota de Garantía de No Caducidad de Derechos de Aguas Nacionales

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El 4 de agosto de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (el “DOF”), el “Decreto por el que se expide el Reglamento para la Determinación y Pago de la Cuota de Garantía de No Caducidad de Derechos de Aguas Nacionales” (el “Reglamento”).

El Reglamento tiene por objeto actualizar el procedimiento mediante el cual los concesionarios y asignatarios pueden pagar una cuota de garantía para evitar la caducidad parcial o total de los volúmenes de aguas nacionales que no hayan sido explotados, usados o aprovechados durante dos (2) años consecutivos y que se ubiquen en el supuesto de caducidad previsto en el numeral 3 de la fracción VI del artículo 29 BIS 3 de la Ley de Aguas Nacionales.

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