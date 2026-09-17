Se simplifican trámites ante la STPS en materia de la NOM-020- STPS-2011 y trabajo a domicilio

El 31 de agosto de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para trámites que se realizan ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social” (el “Acuerdo”), el cual entró en vigor el 1 de septiembre de 2026. En sus artículos transitorios se prevé que los trámites ingresados antes de su publicación se resolverán conforme a la normativa vigente al momento de su presentación.
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