ARTICLE
19 December 2025

Reformas A La Ley General De Cambio Climático

GT
Greenberg Traurig, LLP

Contributor

Greenberg Traurig, LLP logo
Greenberg Traurig, LLP has more than 3000 attorneys across 51 locations in the United States, Europe, the Middle East, Latin America, and Asia. The firm’s broad geographic and practice range enables the delivery of innovative and strategic legal services across borders and industries. Recognized as a 2025 BTI “Best of the Best Recommended Law Firm” by general counsel for trust and relationship management, Greenberg Traurig is consistently ranked among the top firms on the Am Law Global 100, NLJ 500, and Law360 400. Greenberg Traurig is also known for its philanthropic giving, culture, innovation, and pro bono work. Web: www.gtlaw.com.
Explore Firm Details
Estas actividades podrán desarrollarse mediante la colaboración del sector privado, público y de investigación.
Mexico Environment
Erick Hernández Gallego,Luis Jorge Akle Arronte, and Paula Maria De Uriarte González
Erick Hernández Gallego’s articles from Greenberg Traurig, LLP are most popular:
  • in South America

El 11 de noviembre de 2025, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el dictamen en sentido positivo de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad respecto a las reformas a los artículos 33 y 93 de la Ley General de Cambio Climático en materia de captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono (CO₂).

En línea con los compromisos nacionales e internacionales adquiridos en materia de cambio climático y reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, como la Agenda 2030, estas reformas buscan incentivar el desarrollo de proyectos de captura, uso y almacenamiento de CO₂. A continuación, se resumen los puntos más importantes de la reforma:

I. Modificación a los objetivos de las políticas públicas en materia de mitigación del cambio climático

La propuesta de reforma al artículo 33 incluye el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de planes y proyectos de captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono dentro de las políticas públicas en materia de mitigación. Estas actividades podrán desarrollarse mediante la colaboración del sector privado, público y de investigación.

Dicho proceso de captura consiste en:

a) La captura de CO₂ en su fuente, como la generada en centrales eléctricas o plantas industriales.

b) Separación de otros gases generados en procesos industriales y transporte al lugar de almacenamiento.

c) Almacenamiento del CO₂ y transporte para mantenerlo fuera de la atmósfera a largo plazo.

II. Otorgamiento de incentivos fiscales

El artículo 93 ya establecía incentivos fiscales a todas las actividades que tengan como objetivo evitar, reducir o controlar las emisiones. Con la reforma, se incluyen las actividades de captura de CO₂ dentro de aquellas que pueden beneficiarse de dichos incentivos.

Esta reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Erick Hernández Gallego
Erick Hernández Gallego
Photo of Luis Jorge Akle Arronte
Luis Jorge Akle Arronte
Photo of Paula Maria De Uriarte González
Paula Maria De Uriarte González
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More