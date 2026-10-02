Antimonopolio bajo la lupa: qué pueden aprender las empresas de la nueva investigación de la CNA

La Comisión Nacional Antimonopolio de México ha iniciado una investigación en el mercado del fútbol profesional que plantea interrogantes fundamentales sobre prácticas comerciales, reglas de acceso y restricciones contractuales. ¿Qué lecciones pueden extraer las empresas de otros sectores sobre cumplimiento antimonopolio y gestión preventiva de riesgos de competencia económica?

La investigación en el fútbol profesional mexicano vuelve a poner sobre la mesa un riesgo que muchas organizaciones todavía gestionan de forma reactiva: el cumplimiento en materia de competencia económica.

Executive overview

Una investigación sectorial con una lectura empresarial más amplia

El caso se refiere a un mercado específico, pero la señal para las empresas es transversal: las reglas que determinan cómo se accede, participa y compite dentro de un mercado están recibiendo una atención renovada por parte de la autoridad.

Una política comercial o una práctica aceptada históricamente dentro de una industria puede adquirir una dimensión distinta cuando limita la capacidad de otros participantes para competir o acceder al mercado. Por ello, la prevención debe comenzar antes de que exista una investigación formal.

What happened

La CNA abre una investigación de oficio

14 Septiembre · 2026

Posibles prácticas monopólicas relativas

La Comisión Nacional Antimonopolio informó el inicio de una investigación en el mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como en servicios similares o relacionados.

La investigación se encuentra en una etapa inicial. Su apertura no prejuzga sobre la existencia de una infracción ni sobre la responsabilidad de persona o empresa alguna. El procedimiento deberá seguir las etapas previstas en la legislación aplicable.

Business impact

¿Por qué importa más allá del fútbol?

Los riesgos antimonopolio no se limitan a acuerdos explícitos para fijar precios o repartirse clientes. También pueden surgir de decisiones comerciales aparentemente ordinarias.

01 Acceso al mercado

Reglas de entrada, permanencia o exclusión pueden afectar la capacidad de terceros para participar en plataformas, redes, asociaciones o canales relevantes.

02 Relaciones comerciales

Exclusividades, restricciones contractuales y esquemas de distribución requieren análisis cuando pueden cerrar opciones a clientes, proveedores o competidores.

03 Información sensible

El intercambio de precios, estrategias, clientes u otros datos comerciales puede generar exposición incluso dentro de interacciones habituales del sector.

Key risk areas

Conductas ordinarias que merecen una segunda revisión

El riesgo suele aparecer en la forma en que una decisión comercial se diseña, se implementa o produce efectos dentro de un mercado.

Interacciones

Acuerdos con competidores

Conversaciones, colaboraciones sectoriales y acuerdos que puedan coordinar precios, condiciones, territorios, clientes o estrategias competitivas.

Contratos

Exclusividades y restricciones

Cláusulas con clientes, proveedores o distribuidores que limiten alternativas, impongan condiciones de acceso o dificulten la entrada de otros participantes.

Datos

Información comercial sensible

Intercambios directos o indirectos de precios, márgenes, costos, estrategias, clientes, volúmenes o planes futuros.

Posición de mercado

Políticas con efectos de exclusión

Decisiones adoptadas por empresas con una posición significativa que puedan desplazar, bloquear o dificultar injustificadamente la participación de terceros.

La pregunta preventiva no es únicamente si una práctica es habitual. También debe analizarse si limita la capacidad de otros participantes para competir, acceder al mercado o tomar decisiones de manera independiente.

What to review

Qué deberían revisar las empresas

Una revisión preventiva permite identificar áreas de exposición antes de que se conviertan en una investigación, una contingencia reputacional o una sanción.

Mapear acuerdos e interacciones con competidores

Identificar reuniones, asociaciones, proyectos conjuntos y espacios en los que exista contacto con otros participantes del mercado.

Revisar el intercambio de información sensible

Evaluar controles sobre precios, estrategias, clientes, costos, volúmenes y cualquier otra información con relevancia competitiva.

Analizar exclusividades y restricciones contractuales

Revisar contratos con clientes, proveedores y distribuidores, así como su duración, alcance, justificación y efectos en el mercado.

Evaluar reglas de acceso y permanencia

Confirmar que los criterios aplicables en plataformas, asociaciones, redes o canales relevantes sean claros, objetivos y consistentes.

Revisar políticas de empresas con posición significativa

Valorar si descuentos, ventas atadas, negativas de trato u otras prácticas pueden producir efectos de exclusión o desplazamiento.

Definir mecanismos internos de escalamiento

Establecer cuándo una decisión comercial requiere revisión adicional y quién debe intervenir antes de su aprobación o implementación.

The Compliance dimension

La prevención requiere criterios compartidos

El cumplimiento antimonopolio no debería operar de forma aislada. Legal, Compliance y las áreas comerciales deben compartir criterios claros sobre qué conductas pueden generar exposición y cuándo una decisión de negocio requiere una revisión adicional.

La capacitación, los protocolos de consulta y los mecanismos de escalamiento son especialmente relevantes cuando las decisiones involucran competidores, información sensible, exclusividades o condiciones de acceso al mercado.

Key takeaway

La prevención en competencia económica empieza mucho antes de que intervenga la autoridad.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.