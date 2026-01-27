ARTICLE
27 January 2026

Outlook 2026: México Competencia Económica

GT
Greenberg Traurig, LLP

Contributor

Greenberg Traurig, LLP logo
Greenberg Traurig, LLP has more than 3000 attorneys across 51 locations in the United States, Europe, the Middle East, Latin America, and Asia. The firm’s broad geographic and practice range enables the delivery of innovative and strategic legal services across borders and industries. Recognized as a 2025 BTI “Best of the Best Recommended Law Firm” by general counsel for trust and relationship management, Greenberg Traurig is consistently ranked among the top firms on the Am Law Global 100, NLJ 500, and Law360 400. Greenberg Traurig is also known for its philanthropic giving, culture, innovation, and pro bono work. Web: www.gtlaw.com.
Explore Firm Details
Fortalecimiento de la autoridad antimonopolio. La creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) como organismo descentralizado de la Secretaría de Economía podría mejorar la colaboración en la supervision de la competencia económica.
Mexico Antitrust/Competition Law
Miguel Flores Bernés, Víctor Manuel Frías Garcés, and Rocío Olea Salgado
  1. Fortalecimiento de la autoridad antimonopolio. La creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) como organismo descentralizado de la Secretaría de Economía podría mejorar la colaboración en la supervision de la competencia económica. Es probable que la integración política de la CNA con el Gobierno Federal, junto con su independencia técnica, le permita responder con mayor capacidad ante prácticas anticompetitivas. Además, podría fortalecer sus vínculos con organismos internacionales y reguladores sectoriales, promoviendo el intercambio de mejores prácticas y estándares globales.
  2. Aumento de sanciones y multas y certificación de programas de cumplimiento. Las recientes reformas, que buscan duplicar las multas máximas por prácticas anticompetitivas y aumentar las sanciones por incumplimiento procesal, podrían servir como incentivo para que las empresas implementen o refuercen sus programas de cumplimiento y decidan certificarlos ante la CNA. Es posible que estas medidas eleven el estándar de responsabilidad y alineen el régimen mexicano con estándares internacionales.
  3. Criminalización de conductas anticompetitivas. La introducción de mecanismos más claros para la persecución penal de carteles podría fortalecer la disuasión y la responsabilidad individual. La posibilidad de sanciones penales y administrativas podría motivar un cumplimiento más estricto de la Ley Federal de Competencia Económica.
  4. Reformas procesales para mayor agilidad en concentraciones e investigaciones. La reducción de los plazos de investigación y del tiempo de revisión de fusiones podría permitir, a largo plazo, procedimientos más rápidos y predecibles. Es posible que las reformas impulsen cambios a las Guías que emite la autoridad de competencia, incluyendo la Guía de Concentraciones. Dichos cambios podrían brindar mayor certeza jurídica a los agentes económicos y facilitar la planificación estratégica de transacciones. No obstante, podrían presentarse retrasos mientras la autoridad de competencia se ajusta a un presupuesto menor y a una reducción de personal. Asimismo, la disminución del presupuesto podría incentivar para la tramitación de más fusiones en menor tiempo, considerando la posibilidad de un aumento en el monto del pago de derechos y un mayor escrutinio para operaciones realizadas a nivel global relacionadas con el mercado mexicano.
  5. Impulso a acciones colectivas y responsabilidad civil. Los mecanismos para la presentación de acciones colectivas podría generar oportunidades adicionales para buscar la reparación de daños sufridos por consumidores y otros afectados por prácticas anticompetitivas. Las reformas tienen el potencial de contribuir a fortalecer la protección de los derechos de los participantes en el mercado, al facilitar el acceso a mecanismos de reclamación y agilizar los procedimientos de reclamación. Asimismo, es probable que el aumento en la viabilidad y efectividad de las acciones colectivas e individuales incentive a las empresas a adoptar medidas preventivas y fortalecer sus programas de cumplimiento normativo. Como resultado, podría observase un incremento sustancial en el número de demandas tanto colectivas como individuales, contribuyendo a un entorno de mercado más transparente y equitativo. Las empresas podrían considerar realizar una revisión integral en materia de cumplimiento, especialmente en aquellos mercados en los que la autoridad ha iniciado investigaciones relevantes en los últimos años (por ejemplo, el sector salud y mercados digitales).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Miguel Flores Bernés
Miguel Flores Bernés
Photo of Víctor Manuel Frías Garcés
Víctor Manuel Frías Garcés
Photo of Rocío Olea Salgado
Rocío Olea Salgado
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More