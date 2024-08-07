本文概述了知识产权权利人在瑞典社交媒体平台上维权应了解的法规和实务技巧。

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在瑞典社交媒体维权，知识产权权利人应知晓哪些法律要点？

本文概述了知识产权权利人在瑞典社交媒体平台上维权应了解的法规和实务技巧。

法律法规

在瑞典，打击商标侵权和假冒商品的法律依据是瑞典《商标法》(SFS 2010:1877) 和《欧盟商标条例》 (2017/1001) 。例如，在2022 年 12 月 Amazon 诉 Louboutin 案中（案件编号分别为 CJEU C-148/21 和 C-184/21），法院就曾依据《欧盟商标条例》第 9(2) 条，判定平台负有直接责任。当然，一般来说，平台只有在主动参与了侵权行为的情况下，才会被判定负有直接责任。

如果权利人针对平台的商标、版权侵权或假冒商品提起诉讼，即使平台本身并没有侵权行为，但由于平台充当了他人侵犯知识产权的工具，也往往会被判定负有间接责任。

根据欧盟《电子商务指令》 (2000/31/EC) 以及最近通过的《数字服务法》（第 2022/2065 号条例），平台可以基于安全港原则，免于承担间接责任，前提是平台在获悉侵权行为后迅速删除或禁止他人访问相关内容。欧盟《数字服务法》已经于2023年1月1日被纳入瑞典法律，预计将取代《电子商务指令》。

瑞典《版权法》 (SFS 1960:729) 中也有类似的关于安全港原则的规定。由于欧盟成员国可自行决定如何在本国境内实施欧盟指令，瑞典可通过国内立法对此项原则附加额外条件。瑞典《版权法》就规定，平台服务提供商只有满足如下额外条件时才能免于承担责任：

用户通过平台服务提供商将内容上传到平台时，平台已采取合理措施以征得版权所有者同意，平台服务提供商只是允许公众访问上传内容；

版权所有者通知侵权后，平台服务提供商采取了限制措施（例如，采用技术手段阻止用户上传）。

不同平台对于上述条件的理解和处理可能存在不同的侧重，因此，不同平台对个案评估结果未必完全一致，这点还需要权利人留意。

维权成本

借助平台流程选择在线维权是一种节约时间和金钱的救济方式。如果通过在线流程投诉，每个侵权案件的维权成本通常不超过 5,000 瑞典克朗，具体取决于侵权规模。如果能确定侵权者的身份，还可以向其发送责令停止侵权的警告信（律师函）。发送警告信的效果因案件各异，同样也是较为节约的维权途径。最后，品牌所有者也可以选择诉诸法院，不过此举花费预计会高达 500,000 瑞典克朗或以上。

法院判例

经我们的检索发现，目前瑞典法院处理的多数社交媒体案件都涉及市场营销类法律，涉及知识产权类法律的较少。 这可能是因为较少平台产生的知识产权类纠纷最终走向了诉讼。

其他考虑

多数瑞典人更喜欢使用在保护知识产权方面有良好记录的社交媒体平台。这些平台收到举报后，会评估被举报的内容是否确实侵犯了他人权利。目前，瑞典社交媒体处理的维权案件多数涉及打击商标侵权或版权侵权，较少涉及打击假冒商品。

瑞典社交媒体平台综览

瑞典互联网基金会 (Internetstiftelsen) 每年都会发布报告，公布瑞典互联网用户使用社交媒体方面的偏好和习惯。 该基金会2023 年的报告显示，85% 的瑞典互联网用户每天都会使用社交媒体。常用的社交媒体平台包括 YouTube、Facebook、Instagram、Snapchat、LinkedIn、TikTok 和 X 等。

除了以上知名的社交媒体，我们还提醒权利人关注以下两个平台，并列举出这两个平台特色、侵权风险和知识产权保护状况，以供权利人参考。

Blocket

概况：Blocket 是一个全国性的交易网站，个人可以在该网站出售各种二手物品。有意出售某件物品（通常是二手物品）的个人可在网站上发布广告，并附上物品描述和价格。

维权环境：Blocket 目前与多个品牌合作打击平台上的假冒商品。Blocket平台面临不少知识产权侵权风险，但在积极采取行动。

侵权类型：Blocket 面临的主要侵权类型是欺诈和售卖假冒商品。对于前者，Blocket 采取安全的支付方式来减少支付欺诈。对于销售假冒商品这个问题，平台的应对措施是允许商标所有者直接向平台举报疑似侵权行为。

如何举报侵权：权利人可以通过直接联系或者填写在线表单两种方式，向Blocket举报侵权。

维权效果：目前尚未发现在该平台维权会有什么困难。Blocket 可以移除侵权商品广告。

对权利人的建议：品牌商品在这个平台上容易成为假冒目标。如果发现了可疑的产品，尽早联系 Blocket 共同处理。

Flashback

概况：Flashback 是一个互联网论坛，用户可在其中自由发表各种言论。它是瑞典访问量最高的网站之一。用户可就特定话题发帖，或就近期事件创建一个讨论帖，其他用户参与讨论。

维权环境：Flashback 上没有维权方面的显著障碍。

侵权类型：版权侵权较为常见。该平台制止侵犯版权的具体措施包括：删除网站上的已发布内容，阻止访问注销发帖用户的账号。该平台允许用户在帖子中插入链接，链接可能包含侵犯版权的内容。

如何举报侵权：Flashback 允许用户直接向平台举报。

维权效果：Flashback 收到举报后将展开调查。据笔者所知，权利人维权不存在特别的障碍。

对权利人的建议：Flashback允许用户匿名发表言论，如果某个匿名用户持续上传侵犯版权的内容，权利人可能难以针对该用户采取进一步的法律行动。建议权利人对平台动向保持关注，充分和平台进行沟通，选择恰当的维权策略。

本文首次发表于 《世界商标评论》 （2024 年 5 月）。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.