Umman'da Yabancı Gemiler İçin Yeni Denizcilik Düzenlemeleri

Umman Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlanan 26 Ocak 2026 tarihli ve 30/2026 sayılı kararı ile Umman Sultanlığı Karasularında Yabancı Gemi ve Deniz Araçlarının Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik'in 02 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girmesine ve Yönetmelik'e aykırı eski düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yönetmelik ile seyir ruhsatı yükümlülüğü, gemi, acente, liman, iskele ve marinanın yükümlülükleri ile idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yeni Denizcilik Yönetmeliğinin Kapsamı ve Muafiyet Şartları

Yönetmelik hükümlerinin, ruhsatlandırılmış faaliyetlerden herhangi birini gerçekleştirmek amacıyla Umman karasularına giren tüm yabancı gemi ve deniz araçlarına uygulanacağı öngörülmüş olup askeri amaçlı tahsis edilmiş yabancı gemi ve deniz araçları, Umman limanlarında yükleme ve boşaltma amacıyla karasularına giren gemiler ve acil durum hâlleri ise kapsam dışında bırakılarak bu gemiler için izin verilen amaç sona erer ermez Umman karasularını derhal terk etmek yükümlülüğü düzenlenmiştir. Bununla birlikte acil durumlar için malik, donatan veya kaptan; gemi acentesi atamak ve Umman karasularına girişten itibaren en geç on iki saat içinde denizcilik otoritesini bilgilendirmekle yükümlü kılınmıştır.

Seyir Ruhsatı Alma Zorunluluğu ve Başvuru Süreci

Yönetmelik ile yabancı gemilerin veya deniz araçlarının Umman karasularında herhangi bir faaliyette bulunmadan önce seyir ruhsatı alma yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Yönetmelik uyarınca, Seyir ruhsatı başvurusunun, gemi acentesi aracılığıyla ve belirlenen form üzerinden, geminin Umman karasularına girişinden en az üç gün önce denizcilik otoritesine yapılması gerekmektedir.

Seyir Ruhsatı başvurusunda gemi veya deniz aracının tescil belgesi, sigorta belgesi, P&I (Koruma ve Tazmin Kulübü) sigorta belgesi, yapılacak faaliyet için ilgili makam onayı ve denizcilik otoritesinin talep edeceği diğer belge ve bilgilerin sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

Denizcilik otoritesi tarafından usulüne uygun başvurunun, başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içinde incelenerek karara bağlanacağı süresi içerisinde cevap verilmemesi durumunda ise başvurunun zımnen reddedilmiş sayıldığı öngörülmüştür.

Sektör Paydaşları İçin Yeni Yükümlülükler ve Sorumluluklar

Yönetmelik ile Yabancı gemi ve deniz araçlarına ilişkin yeni getirilen düzenlemelere uyum amacıyla birtakım yükümlülük ve idari yaptırımlar öngörülmüştür. Buna göre;

Yabancı Bayraklı Gemiler ve Deniz Araçlarının Sorumlulukları

Kamu ve özel mülkleri fotoğraflamamak

Çıkış belgesi almadan karasularını terk etmemek

Ruhsatta belirtilen faaliyetleri, belirtilen konumda yürütmek

AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazını sürekli açık tutmak

Taşınan silah ve mühimmatları bildirmek ve gerekli izinleri almak

Yetkili makam izni olmadan korunan veya yasaklı alanlara girmemek

Ruhsatın sona ermesi veya iptali hâlinde en geç 24 saat içinde karasularını terk etmek

En yakın deniz giriş noktasındaki varış işlemleri tamamlanmadan karasularında durmamak

Umman karasularında seyir ve limanlarda demirleme sırasında yürürlükteki mevzuata uymak

ile yükümlü kılınmıştır.

Gemi Acenteleri İçin Kayıt ve Operasyonel Şartlar

Yabancıların İkamet Kanunu ve ilgili mevzuata uymak

Ruhsat süresince doğan tüm ücret, ceza ve mali yükümlülükleri ödemek

Gemide meydana gelen ölüm gibi acil durumlara ilişkin işlemleri yürütmek

Gemiyi Umman Kraliyet Polisi Gümrük Genel Müdürlüğü elektronik sistemine kaydettirmek

Varış ve ayrılışta pasaport ve gümrük işlemlerini en yakın deniz giriş noktasında tamamlamak

Çıkış belgesini almak ve ruhsat süresi sonunda veya son seferde denizcilik otoritesine iletmek

ile yükümlü kılınmıştır.

Ticari Limanlar, İskeleler ve Turistik Marinaların Görevleri

Acentesi atanmamış gemiyi kabul etmemek

Seyir ruhsatı olmadan gemi kabul etmemek

Yönetmelik ve denizcilik otoritesi talimatlarını uygulamak

Uluslararası olarak yasaklı gemi veya yükleri kabul etmemek

Acil durumlarda gemi kabulünden önce denizcilik otoritesini bilgilendirmek

ile yükümlü kılınmıştır.

Öngörülen İdari Yaptırımlar: Para Cezaları ve Ruhsat İptal Süreçleri

Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde denizcilik otoritesi tarafından Yönetmelik ekinde yer alan cetvelde belirtilen para cezaları, seyir ruhsatının askıya alınması ve seyir ruhsatının iptali yaptırımlarından bir ya da birkaçının uygulanabileceği düzenlenmiştir.

Sonuç: Umman Karasularında Yeni Denetim Dönemi ve Uyumluluk

Yönetmelik, Umman karasularında faaliyet gösterecek yabancı gemi ve deniz araçlarına ilişkin usul ve esasları ayrıntılı ve sistematik bir şekilde düzenleyerek önceki dağınık uygulamaların yerine daha sıkı, izne dayalı ve denetime açık bir rejim getirmiştir.

Bununla birlikte Yönetmelik yalnızca gemi ve deniz araçlarına değil; gemi acenteleri, limanlar, iskeleler ve marinalara da doğrudan sorumluluk yükleyerek çok katmanlı bir uyum mekanizması tesis etmektedir. AIS cihazının sürekli açık tutulması, korunan alanlara giriş yasağı, silah ve mühimmat bildirimi gibi düzenlemeler ise güvenlik ve kamu düzeni hassasiyetinin ön planda tutulduğunu göstermektedir.

Öngörülen idari yaptırımların para cezası, ruhsatın askıya alınması ve iptali gibi ağır sonuçlar doğurabilecek nitelikte olması, ilgili tüm paydaşlar bakımından uyum süreçlerinin titizlikle yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle acenteler ve liman işletmeleri açısından, ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesine yönelik iç kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi önem arz etmektedir.

Sonuç olarak, Yönetmelik ile Umman karasularında yabancı bayraklı gemi ve deniz araçlarının faaliyetleri daha şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir bir çerçeveye oturtulmuş olup bölgede faaliyet göstermeyi planlayan denizcilik şirketleri ile bunlara hizmet sunan acente ve liman işletmelerinin yeni düzenlemelere uyum sağlamak üzere sözleşmesel, operasyonel ve idari süreçlerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

