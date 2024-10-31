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31 October 2024

Реструктуризация бизнеса и сделки слияний и поглощений в Таджикистане

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Реорганизация юридического лица может быть осуществлена в формах:
Tajikistan Corporate/Commercial Law
Photo of Bakhodur Nurov
Photo of Kamoliddin Mukhamedov
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1) В каких формах может быть осуществлена реорганизация юридического лица?

Реорганизация юридического лица может быть осуществлена в формах:

  • слияние;
  • присоединение;
  • разделение;
  • выделение;
  • преобразование.

Этот процесс может быть инициирован решением учредителей (участников).

2) Каковы процедуры разделения или слияния компании?

Процедуры разделения или слияния компании:

1. Принятие решения на общем собрании акционеров или участников о реорганизации компании.

2. Уведомление в течение десяти рабочих дней регистрирующего органа юридических лиц (ЕГРЮЛ) о принятии решения по реорганизации.

3. Получения предварительного согласия/заключения Антимонопольного службы на реорганизацию компании.

4. Подготовка и подача в ЕГРЮЛ всех необходимых документов и получения обновленной/новых выписок из реестра по реорганизованным компаниям.

5. Изготовление печатей и открытие новых счетов для созданных компаний.

3) Как выделить отдельный вид деятельности в самостоятельную компанию?

Чтобы выделить определенный вид деятельности в новую компанию, реорганизация юридического лица может быть проведена в форме разделения. При этом создается новое юридическое лицо, а права и обязанности первоначального предприятия, связанные с этим видом деятельности, переходят к новому предприятию в соответствии с разделительным балансом.

4) Возможно ли осуществить реорганизацию компании в случае банкротства?

Реорганизация компании возможна до начала официальной процедуры банкротства или на ранних стадиях, например в ходе финансового оздоровления или внешнего управления. Законодательство прямо не предусматривает реорганизацию после того, как компания вступила в официальную процедуру банкротства.

5) Согласия каких государственных органов необходимо получить для сделок слияний - поглощений?

С предварительного согласия государственного антимонопольного органа осуществляются следующие действия:

  • создание и реорганизация объединений компаний;
  • создание и реорганизация компаний, если размер их уставного капитала превышает пятьдесят тысяч показателей для расчётов;
  • слияние юридических лиц или присоединение юридического лица к иному юридическому лицу, если суммарная балансовая стоимость их активов (активов их групп лиц) по последним балансам превышает сто тысяч показателей для расчётов;
  • приобретение акций и долей, имеющих право голоса в уставном (складочном) капитале компаний;
  • ликвидация и разделение (выделение) компании, размер активов которого превышает двадцать пять тысяч показателей для расчётов, если это приведет к созданию компании, имеющей на товарном рынке доминирующее положение.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Bakhodur Nurov
Bakhodur Nurov
Photo of Kamoliddin Mukhamedov
Kamoliddin Mukhamedov
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