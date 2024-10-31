Реструктуризация бизнеса и сделки слияний и поглощений в Таджикистане

1) В каких формах может быть осуществлена реорганизация юридического лица?

Реорганизация юридического лица может быть осуществлена в формах:

слияние;

присоединение;

разделение;

выделение;

преобразование.

Этот процесс может быть инициирован решением учредителей (участников).

2) Каковы процедуры разделения или слияния компании?

Процедуры разделения или слияния компании:

1. Принятие решения на общем собрании акционеров или участников о реорганизации компании.

2. Уведомление в течение десяти рабочих дней регистрирующего органа юридических лиц (ЕГРЮЛ) о принятии решения по реорганизации.

3. Получения предварительного согласия/заключения Антимонопольного службы на реорганизацию компании.

4. Подготовка и подача в ЕГРЮЛ всех необходимых документов и получения обновленной/новых выписок из реестра по реорганизованным компаниям.

5. Изготовление печатей и открытие новых счетов для созданных компаний.

3) Как выделить отдельный вид деятельности в самостоятельную компанию?

Чтобы выделить определенный вид деятельности в новую компанию, реорганизация юридического лица может быть проведена в форме разделения. При этом создается новое юридическое лицо, а права и обязанности первоначального предприятия, связанные с этим видом деятельности, переходят к новому предприятию в соответствии с разделительным балансом.

4) Возможно ли осуществить реорганизацию компании в случае банкротства?

Реорганизация компании возможна до начала официальной процедуры банкротства или на ранних стадиях, например в ходе финансового оздоровления или внешнего управления. Законодательство прямо не предусматривает реорганизацию после того, как компания вступила в официальную процедуру банкротства.

5) Согласия каких государственных органов необходимо получить для сделок слияний - поглощений?

С предварительного согласия государственного антимонопольного органа осуществляются следующие действия:

создание и реорганизация объединений компаний;

создание и реорганизация компаний, если размер их уставного капитала превышает пятьдесят тысяч показателей для расчётов;

слияние юридических лиц или присоединение юридического лица к иному юридическому лицу, если суммарная балансовая стоимость их активов (активов их групп лиц) по последним балансам превышает сто тысяч показателей для расчётов;

приобретение акций и долей, имеющих право голоса в уставном (складочном) капитале компаний;

ликвидация и разделение (выделение) компании, размер активов которого превышает двадцать пять тысяч показателей для расчётов, если это приведет к созданию компании, имеющей на товарном рынке доминирующее положение.

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