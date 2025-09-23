Разрешение споров

АРМЕНИЯ

КЕЙС №1

Наш департамент представлял Клиента, одну из крупнейших строительных компаний в регионе, являющуюся местным филиалом международной строительной компании, в крупном судебном разбирательстве против ЗАО «Ардшинбанк» (ASHIB), одного из крупнейших коммерческих банков Республики Армения. Дело касалось четырёх банковских гарантий на общую сумму 1 219 429 долларов США и 3 645 874 евро, выданных ЗАО «Ардшинбанк» в 2019 году в обеспечение обязательств субподрядчика Клиента сроком на один год. После того как субподрядчик не выполнил свои обязательства, ЗАО «Ардшинбанк» отказалось производить выплаты по различным основаниям, включая якобы имеющееся судебное решение и истечение срока. Клиент подал иск против банка в апреле 2022 года. В течение 2022–2023 годов наша команда участвовала в подготовке к судебному разбирательству и успешно внесла изменения в исковые заявления, присоединив к делу нового участника. В марте 2024 года дело прошло стадию досудебной подготовки и было передано на рассмотрение суда. В январе 2025 года суд вынес окончательное и благоприятное решение в пользу нашего Клиента, полностью удовлетворив исковые требования и обязав ЗАО «Ардшинбанк» исполнить обязательства по гарантиям. Указанное решение считается значительной юридической победой не только ввиду существенных денежных сумм, но и ввиду сложности и прецедентного характера рассматриваемых правовых вопросов. В основе спора лежал принцип независимости банковской гарантии от основного договорного обязательства, в отношении которого ранее отсутствовала правовая определенность в Армении. Решение суда, как ожидается, станет важным прецедентом в области армянского коммерческого и банковского права, обеспечив столь необходимую правовую определенность в вопросах применения и исполнения банковских гарантий в будущих спорах.

КЕЙС №2:

Корпорация Sinohydro, глобальная инжиниринговая и строительная компания, осуществляющая деятельность в Армении, была подвергнута административному взысканию со стороны Комитета государственных доходов (КГД) Республики Армения. Комитет наложил значительный штраф в размере около 5 миллионов долларов США, утверждая, что компания выдавала фиктивные налоговые документы в ходе своей деятельности.

Наша команда, оспаривая законность и обоснованность решения КГД, подала иск в Административный суд Республики Армения с требованием об аннулировании административного акта. Несмотря на представленные подробные юридические и фактические доводы, опровергающие позицию КГД, Административный суд отклонил иск Sinohydro, фактически подтвердив решение КГД и наложенное взыскание.

После неблагоприятного решения мы подали апелляционную жалобу в Апелляционный административный суд Республики Армения. В результате значимой юридической победы Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Апелляционный суд полностью изменил решение, признав административный акт КГД незаконным и необоснованным, освободив тем самым корпорацию Sinohydro от обязанности уплаты какой-либо суммы в пользу государства.

Несмотря на всестороннее решение Апелляционного суда, Комитет государственных доходов подал кассационную жалобу в Кассационный суд Республики Армения с целью восстановления первоначального штрафа. После тщательного рассмотрения Кассационный суд отклонил жалобу КГД, тем самым подтвердив решение Апелляционного суда.

Окончательное решение подтвердило полное освобождение корпорации Sinohydro от вменяемой налоговой ответственности. Это многоэтапное судебное разбирательство завершилось знаковой юридической победой для корпорации Sinohydro. Дело подчеркивает важность тщательной правовой защиты в сложных налоговых спорах и подтверждает значимость апелляционного пересмотра как механизма обеспечения справедливости и законности в административных процессах. Окончательное решение Кассационного суда Республики Армения поставило точку в деле, подтвердив, что обвинения против Sinohydro были необоснованными, а компания не несет ответственности за первоначально наложенный штраф в размере 5 миллионов долларов США.

БЕЛАРУСЬ

КЕЙС №1:

К нам обратился крупнейший производитель текстиля изо льна из Республики Беларусь (далее – Клиент) по вопросу признания и приведения в исполнение на территории Австрии решения международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате (далее – международный арбитражный суд при БелТПП), принятого против Австрийской компании.

Дело было осложнено тем, что арбитражное решение было принято в 2003 году, т.е. более 20 лет назад. Во многих странах это бы означало невозможность признания. Требовалось привлечение австрийских и белорусских юристов для дачи заключения относительно возможности признания и приведения в исполнение такого решения с учетом прошедшего времени.

Несмотря на то, что заявление о признании и приведении в исполнение арбитражного решения было подано только спустя 22 года после его принятия, Австрийский суд признал арбитражное решение подлежащим исполнению.

В последующем Австрийская компания подала апелляционную жалобу на решение Австрийского суда, ссылаясь, в том числе на нарушение международным арбитражным судом при БелТПП права Австрийской компании на защиту, выразившееся среди прочего в отказе в принятии письменных доказательств, на истечение срока для признания и приведения в исполнение арбитражного решения.

Нам удалось доказать, что международный арбитражный суд при БелТПП не нарушал право Австрийской компании на защиту, в том числе правомерно отказал в принятии письменных доказательств, срок для признания и приведения в исполнение арбитражного решения со стороны Клиента не нарушен.

Апелляционная инстанция отказала Австрийской компании в удовлетворении апелляционной жалобы.

Кассационная инстанция – Верховный суд Австрии – также оставил в силе ранее вынесенное решение.

КЕЙС №2:

Между двумя организациями возник спор из договора на изготовление и поставку изделий бытовой химии под собственной торговой маркой Покупателя. Покупателем была внесена предоплата в полном объеме за поставляемый товар. По мере изготовления отдельные партии товара передавались Покупателю. Тем не менее, от выборки последней партии товара Покупатель уклонился. Продавец неоднократно сообщал о готовности данной партии товара к передаче Покупателю и необходимости выборки изготовленного по его заказу товара. Однако покупатель не осуществил выборку последней партии товара.

В связи с этим продавец подал иск в экономический суд о понуждении покупателя к выборке изготовленного товара. Во время рассмотрения данного искового заявления покупатель предъявил иск к продавцу о признании договора незаключенным ввиду несогласования сторонами всех существенных условий (технических характеристик поставляемого товара, сроков поставки). В связи с этим производство по иску о понуждении к выборке товара было приостановлено до принятия решения по исковому заявлению о признании договора поставки незаключенным.

Суд отказал покупателю в удовлетворении иска о признании договора поставки незаключенным.

По иску о понуждении к выборке товара Стороны решили урегулировать спор в медиативной процедуре и в связи с этим исковое производство было прекращено.

Однако Покупатель уклонился от участия в медиации и подал новый иск к Продавцу о возврате оплаты в отношении ранее поставленных партий товара в связи с их ненадлежащим качеством. Всего Покупателю был поставлен товар на сумму, эквивалентную 190 000 долларов США. Однако Покупатель уточнил исковые требования и решил сначала предъявить ко взысканию стоимость одной произведенной партии.

Продавец в данном процессе заявил о том, что качество товара могло испортиться по вине Покупателя (транспортировка товара и длительное хранение в ненадлежащих условиях). Продавец также оспаривал предоставленные Покупателем акты отбора образцов продукции и протоколы проведенных испытаний.

Сложность данного спора заключалась в том, что Покупателем предоставлялись протоколы испытаний товара с показателями, не соответствующими установленным законодательством и договором требованиям, а Продавцом – протоколы испытаний с показателями, свидетельствующими о надлежащем качестве товара. По итогам неоднократных испытаний образцов продукции в разных лабораториях, исследования и сопоставления всех представленных в дело доказательств в их совокупности Продавцу удалось обосновать, что качество поставляемого товара соответствует предъявляемым требованиям. Спор между сторонами был успешно разрешен в пользу Продавца.

КАЗАХСТАН

КЕЙС №1:

Мы консультировали и сопровождали процедуру банкротства ТОО «Адай Петролеум Компани» в Казахстане. Мы представляли интересы ее учредителей в Казахстане. Обе компании инвестировали средства в развитие нефтяного месторождения. В последствие, необходимо было прекратить разведку и ликвидировать компанию. Для начала, мы добились решения суда о банкротстве. Были сложности с убеждением налогового органа, который противился банкротству компании. Тем не менее, решение суда вступило в силу, и компания была полностью и успешно ликвидирована.

КЕЙС №2:

Мы выступали на стороне ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» в споре с Антимонопольным органом. Парк, который находится в Атырау, был объектом антимонопольных проверок в связи с событиями января 2022 года в отношении цен на газ. Антимонопольный орган обвинял Парк в установлении монопольно высокой цены. Нам удалось отменить приказ Антимонопольного органа на основании нарушений формального и содержательного характера. Государственный орган неверно посчитал монопольно высокую цену, которая не учитывала расходы компании. Помимо этого, Парк занимал монопольное положение только в регионе Атырау, но не по всему Казахстану, что не было учтено со стороны государственного органа.

КИТАЙ

КЕЙС №1:

При квалифицированной помощи юристов GRATA Пекин ведущая строительная компания в Китайской Народной Республике, являющаяся участником Консорциального соглашения (Клиент) в проекте реконструкции участка дороги республиканского значения, успешно разрешила юридические вопросы, связанные с неисполнением АО «Банк ЦентрКредит» обязательств по оплате по банковской гарантии, последовавшие за неисполнением договорных обязательств другим участником консорциума.

В связи с неисполнением одной из сторон Консорционального соглашения своих обязательств, Клиент обратился в Банк с просьбой выплатить сумму банковской гарантии в размере около 9,5 миллионов долларов США, на что Банк ответил отказом.

GRATA Пекин выбрала стратегию подачи иска неимущественного характера в суд для признания отказа от исполнения обязательств по банковской гарантии незаконным и принуждения к исполнению, и только в случае (1) удовлетворения судом, (2) и неисполнения Банком обязательств по вступившему в законную силу решению суда по иску неимущественного характера (3), подавать иск имущественного характера в суд.

Для разрешения данного спора Клиент при юридической поддержке GRATA Пекин инициировал судебный процесс по оспариванию отказа Банка как незаконного и по принуждению к исполнению обязательств по банковской гарантии. Несмотря на первоначальное решение суда, вынесенное в пользу нашего Клиента, неисполнение Банком обязательств потребовало дальнейшей подачи Клиентом иска имущественного характера для защиты законных требований и интересов Клиента.

В декабре 2023 года Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны вынес решение в пользу доверителя, признав отказ банка от исполнения обязательств по банковской гарантии неправомерным. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы в марте 2024 года апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений и обязала банк произвести выплату суммы по банковской гарантии. Общая сумма, которую Суд обязал выплатить, составляет около 10 миллионов долларов США. В июне 2024 года Верховный Суд Республики Казахстан поддержал решения принятых судебных актов, оставив их в силе.

КЕЙС №2:

В данном деле рассмотрен спор, возникший в связи с заключенным договором ГЧП на строительство и эксплуатацию детского сада в г.Астана, заключенным между Государственным партнером и строительной компанией («Клиент» или «Частный партнер»).

Суть спора заключалась в отсутствии на предоставленном участке инженерной инфраструктуры, а именно трансформаторной подстанции и кабельной линии электропередач. Это отсутствие привело к задержкам, увеличению расходов и упущенной выгоде.

В разрешении данного спора Частного партнера представляли юристы GRATA Пекин, чье экспертное юридическое представительство было необходимо по законодательству Республики Казахстан, а также при рассмотрении дел, рассматриваемых Судом МФЦА. Суд первой инстанции МФЦА рассмотрел спор, руководствуясь положениями договора ГЧП и законодательством Республики Казахстан.

Частный партнер при юридической помощи юристов GRATA Пекин утверждал, что на участке, предоставленном Государственным партнером для строительства детского сада, отсутствовала необходимая инженерная инфраструктура, предусмотренная договором. Этот недосмотр Государственного партнера был расценен как нарушение договора Частным партнером, что привело к увеличению компенсаций инвестиционных затрат (КИЗ), дополнительным инвестиционным расходам, упущенной выгоде и другим убыткам в связи с невыполнением обязательств.

Суд МФЦА постановил, что Государственный партнер не выполнил свои обязательства по предоставлению участка в оговоренные сроки и обеспечению подключения участка к электросети.

GRATA Пекин сыграла важную роль в достижении благоприятного исхода дела для Клиента, в результате которого Суд МФЦА удовлетворил требования Клиента, обязав Государственного партнера выплатить Частному партнеру сумму в размере около 4 млн. долларов США.

